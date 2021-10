Anticipazioni Amici 21: “Elisabetta e Matt eliminati, entrano Alessandra e Guido” Colpo di scena nella quinta puntata del talent di Maria De Filippi, registrata mercoledì 13 ottobre e in onda domenica 17 ottobre. Due concorrenti perderanno il banco, si tratta di Elisabetta e Matt, che lasciano il loro posto ad Alessandra e Guido. Situazione ancora sospesa per Flaza, Lorella Cuccarini non la fa esibire.

A cura di Andrea Parrella

Le prime settimane della nuova edizione di Amici, la ventunesima, continuano ad essere movimentate per il flusso di concorrenti in entrata e in uscita, le variazioni, le scelte dei professori e i colpi di scena. In questi minuti arrivano le prime notizie sulle registrazioni della prossima puntata del talent, che si sono svolte mercoledì 13 ottobre, quando due allievi hanno dovuto lasciare il loro banco dopo aver perso la sfida: si tratta di Elisabetta e Matt, sostituiti da Alessandra e Guido.

Amici 21, le anticipazioni della quinta puntata

In particolar modo, Elisabetta si è esibita in una sfida e il suo posto è stato preso dalla nuova arrivata, Alessandra. La stessa cosa è accaduta a Matt che, nel corso di una sfida di ballo con un aspirante allievo, ha perso, lasciando così il suo banco al ballerino cubano, Guido. Una specie di vendetta, quest'ultima, da parte di Alessandra Celentano nei confronti di Veronica Peparini, dopo che quest'ultima due settimane fa aveva costretto Mirko all'uscita, imponendogli una sfida contro un ballerino più preparato ed esperto di lui. Questo a dimostrazione del fatto che Celentano continua ad essere una colonna della narrativa di Amici, specie nelle prime fasi del programma.

Resta sospesa la situazione di Flaza

Nel frattempo, resta ancora in bilico la situazione di Flaza che ha ancora la maglia sospesa. Lorella Cuccarini non l'ha fatta esibire, decidendo quindi di prolungare questa situazione di sospensione temporanea. Inoltre, Ermal Meta è stato ospite in studio.

Da questa settimana, la messa in onda del programma di Maria De Filippi torna a essere la domenica pomeriggio. L'appuntamento con la quinta puntata del programma è previsto per domenica 17 ottobre, a partire dalle 14 su Canale 5. L'ultima puntata era andata in onda eccezionalmente di lunedì pomeriggio, variazione frutto della partita della nazionale italiana andata in onda su Rai1 domenica pomeriggio, che ha costretto Canale 5 alla variazione.