Amici 2021, Carola allontana Luigi: “Non ho bisogno di nessuno”

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

Nella scuola di Amici, il rapporto tra Carola e Luigi si fa sempre più complesso. Il cantante e la ballerina sono la coppia – non coppia della scuola e, dopo i primi avvicinamenti, al momento sembrano voler portare avanti solo una profonda amicizia. Agli occhi dei compagni però è chiaro che tra i due ci sia un legame che va oltre il semplice affetto e ciò si nota dal modo in cui si cercano, poi si allontanano e si riavvicinano di nuovo. Carola porta con sé una storia particolare, fatta di sacrifici per la danza e ben poco spazio per le distrazioni. Luigi è ciò che le serve per lasciarsi andare, per comprendersi e perdonarsi, per essere meno rigida e più permissiva nei confronti di se stessa e dei suoi sentimenti.

Gli ultimi contri tra Luigi e Carola

In casetta, Luigi rimane piuttosto stranito da una reazione di Carola e così si sfoga con l'amico Albe: "Le ho detto: ‘Se non ci fossi io qua che faresti?'. Lei mi ha risposto: ‘Sto bene anche senza di te.'". Il cantante raggiunge Carola in camera da letto e la trova al buio mentre si sfoga e piange: "Non dirmelo più che ho bisogno di te, non ho bisogno di nessuno, davvero", si lamenta la ballerina. "Era una battuta, ma anche se avessi bisogno di qualcuno non ci sarebbe nulla di male", cerca di farle capire il cantante. "Bisogno significa essere dipendente da qualcuno…", aggiunge Carola. "Secondo me ti stai nascondendo, ti credi più forte di quello che sei. Dovresti capire che è umano e che non c'è nulla di male. Affezionarsi a qualcuno e poi averne bisogno, non significa che poi tu da sola non riesci a fare le cose".

Albe a Carola: "Sicura che con Luigi sia solo amicizia?"

I due ragazzi si abbracciano e Luigi riesce a strappare un sorriso a Carola, che in quel momento aveva proprio bisogno di lui ed era il suo modo di farglielo capire. Non appena il cantante esce dalla camera, Albe ne approfitta per interrogare la ballerina: "Ma io non capisco una cosa: con Luigi è davvero solo amicizia? Perché io ci vedo di più. Non riesco proprio a vedere solo amicizia", spiega. "Lui è come me e certe battute non le fa solo ad un'amica". La ballerina però rifiuta di sfiorare il pensiero che tra loro possa esserci un legame più profondo: le relazioni non fanno per lei. "Non so se un giorno si potrà…ma a me va bene anche così, perché mi sta dando tanto aiuto. È complesso".