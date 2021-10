Amici 2021, anticipazioni settima puntata: LDA canta un brano di Gigi D’Alessio

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

La settima puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 31 ottobre alle ore 14.45 su Canale 5. Il nuovo appuntamento pomeridiano con la scuola darà modo agli allievi di mettersi in gioco con nuove sfide e una di queste consentirà l’ingresso ad una nuova concorrente. A giudicare le performance della categoria ballo, il grande ritorno di Garrison Rochelle, coreografo e ballerino volto storico del programma. Ospiti della puntata, saranno Michele bravi e Giuseppe Zeno, che presenterà la fiction Storia di una famiglia per bene al via il 3 novembre su canale 5. Infine Nek sarà in studio per giudicare i ragazzi in una gara di cover di canzoni d’amore.

LDA canta una canzone di Gigi D'Alessio

In settimana ad LDA è stato assegnato un compito da parte di Rudy Zerbi che lo ha messo particolarmente alla prova. Si tratta dell’esecuzione di un brano di Gigi D’Alessio, padre del 18enne, per dimostrare che il suo talento esiste a prescindere dal fatto che Luca sia un figlio d’arte. Il cantautore sceglie “L’amore che non c’è”, tra le canzoni che più hanno reso famoso il padre. La performance accende la diatriba tra il prof Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che non è affatto d’accordo con la scelta di assegnare a Luca un brano del padre. A sostegno della sua scelta, Zerbi fa un gioco con Maria De Filippi mostrando le coppie di padre e figli famosi nel mondo dello spettacolo.

Una nuova concorrente per il banco di canto

Sissi, nome d’arte per Silvia Cesena, è una nuova allieva della scuola di Amici 2021. La cantante si è esibita in puntata portando un brano di Amy oltre ad un suo inedito. Tutti e tre i prof della categoria canto la vogliono nella scuola. Lei si definisce una ragazza solare e chiacchierona. Ha 22 anni ed è una studentessa di Como. Stupisce lo studio per il suo incredibile talento, che non è nuovo al mondo della tv perché pochi anni prima ha partecipato alle audizioni di X Factor. LDA invita a sedersi nel banco accanto al suo.