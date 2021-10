LDA dovrà cantare un brano di suo padre Gigi D’Alessio: la reazione LDA, il cantautore di 18 anni di Amici di Maria De Filippi, ha avuto assegnato da Rudy Zerbi un brano di suo padre, Gigi D’Alessio. Su Twitter è diventata virale la sua reazione. La canzone scelta è “Non dirgli mai”. Sembra essere tornato il sereno tra il produttore e il figlio di Gigi dopo gli screzi delle recenti settimane.

LDA, il cantautore di 18 anni di Amici di Maria De Filippi, ha avuto assegnato da Rudy Zerbi un brano di suo padre, Gigi D'Alessio. Su Twitter è diventata virale la sua reazione. La canzone scelta è "Non dirgli mai". Sembra essere tornato il sereno tra il produttore e il figlio di Gigi dopo gli screzi delle recenti settimane.

La canzone che canterà ad Amici

"Non dirgli mai" è la canzone che LDA canterà ad Amici ed è anche la canzone che ha reso definitivamente popolare Gigi D'Alessio all'attenzione del pubblico italiano. Scritto in collaborazione con Vincenzo D'Agostino, Non dirgli mai racconta le sofferenze di un uomo, che parla alla sua ex fidanzata, che nutre ancora un sentimento per lui, di non rivelare al nuovo compagno tutte le esperienze che i due hanno passato insieme. Il brano è stato presentato al Festival di Sanremo 2000, dove si è classificato alla decima posizione. È riconosciuto come uno dei principali successi di Gigi D'Alessio.

Il rapporto tra LDA e Rudy Zerbi ad Amici

Il rapporto tra LDA e Rudy Zerbi è cominciato non sotto i migliori auspici. Infatti, il giovane cantautore dopo essersi visto assegnare la maglia, se l'è vista togliere. Il cantautore, però, è riuscito subito a riconquistare la fiducia del suo maestro. Rudy Zerbi, prima di ridargli la maglia, ha spiegato perché aveva deciso di sospendere la maglia al suo allievo.

Ho sospeso la maglia per due motivi, gli è stato presentato un produttore per il quale si diceva contento, gli tremavano le gambe. a poche ore dall’inizio del lavoro lo stava contestando, dicendo che il lavoro stava finendo uno schifo. Nessuno ti vieta di contestare il tuo produttore, ma quando hai più basi per farlo. Ti ho assegnato un pezzo di Mengoni da cantare e hai contestato la base dicendo di preferire il pianoforte. Nessuno ti vieta di fare il tuo percorso, ma qui lo devi fare seguendo le indicazioni che ti do io, altrimenti lo fai fuori di qui.

Alla fine Luca D'Alessio ammette di aver sbagliato: "Sono contento di aver cantato qui, la canzone mi piace, mi sono impegnato, non avevo voglia di fare brutta figura". Il coach ha poi rispoto: "Brutta figura non la fai quando canti, quando segui le indicazioni che ti diamo, non hai fatto brutta figura, quindi ti dirò volentieri la maglia. Ma stai attento".