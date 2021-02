Nel corso della puntata di Amici 20, trasmessa sabato 6 febbraio, c'è stato un duro scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Quest'ultimo non accetta che la conduttrice radiofonica dica che Esa Abrate sia "stonato come una campana". Lo stesso giovane si è difeso in settimana dicendo di reputarsi al massimo "impreciso", ma non di certo stonato. In studio è scoppiata la lite.

Rudy Zerbi non ha difeso Anna Pettinelli

Anna Pettinelli si è lamentata perché ritiene che nel corso della settimana, Esa abbia espresso giudizi ineducati nei suoi confronti e si aspettava una reazione da parte di Rudy Zerbi. Cosa che non è avvenuta. Maria De Filippi ha comunicato a Pettinelli: "Rudy dopo aver visto l'intero filmato non ha ritenuto di dover tirare le orecchie ad Esa". Zerbi ha spiegato:

"Era lo sfogo di un ragazzo di vent'anni che ha sentito dire una cosa falsa, ossia di essere stonato come una campana. Dirgli una cosa del genere è l'offesa più grande che tu possa fare a un cantante. È ovvio che reagisca in questo modo. È come se io ti dicessi che non sei capace di fare radio. Lui sa che hai detto una cosa falsa".

Scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Rudy Zerbi, inoltre, ha fatto notare ad Anna Pettinelli che non è così fiscale con Sangiovanni, che è allo stesso modo impreciso: "Lui non lo critichi perché hai paura di essere impopolare". Anna Pettinelli, allora, è andata su tutte le furie ed ha alzato la voce. A Rudy ha detto: "Sei falso e pretestuoso. Non dire queste cose, mi fai imbufalire perché sono false. Come ti permetti di dire che ho paura di essere impopolare. Esa è stonato. Mi aspettavo da te solidarietà ed educazione che non ho avuto". Esa, però, ha avuto la sua rivincita vincendo la sfida con Aliperti, sfidante scelto da Anna Pettinelli. A giudicare la sfida è stato Luca Dondoni.