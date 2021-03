È iniziato l'appuntamento serale con Amici, il talent show di Maria De Filippi che è arrivato alla sua ventesima edizione e che torna a riempire il palinsesto Mediaset del sabato sera. Con una prima puntata che ha conquistato nell'immediato più di 7 milioni di telespettatori, confermandosi come una garanzia per il pubblico, la puntata di sabato 27 marzo risulta già ricca di interessanti novità e ospiti che presenzieranno in studio. Tra i tanti ci sarà anche Irama che avrà l'opportunità di esibirsi dal vivo, portando in tv la canzone con cui ha gareggiato a Sanremo di quest'anno.

Irama si esibisce ad Amici 20

Sarà proprio Irama il super ospite della serata, dove potrà cantare "La genesi del tuo colore" brano che lo ha visto posizionarsi a metà della classifica sanremese, ma che non ha mai potuto eseguire in real time con le serate della kermesse sul palco dell'Ariston. Il cantante, infatti, rischiava di essere escluso dalla gara a causa della positività di un membro del suo staff e nonostante l'artista fosse risultato negativo ai tamponi è stato necessario sottoporlo ad un periodo di quarantena preventiva. Affinché non perdesse l'opportunità di presentare il suo brano, quindi, è stata accettato un video della sua esibizione, registrata durante la prova generale. Quella performance gli ha consentito di far ascoltare la sua canzone, ma finora non era mai riuscito ad esibirsi dal vivo e lo farà per la prima volta nello studio di Amici.

Ci sarà anche Pippo Baudo tra gli ospiti

Oltre al cantante che nel talent di Maria De Filippi è cresciuto ed è risultato vincitore anche della versione "Amici Speciali" dello scorso anno, molti saranno gli ospiti presenti, in primis Pippo Baudo. Il grande conduttore tv dovrà giudicare gli allievi per decretare i vincitori del Premio Tim per le categorie di canto e ballo. Confermati nella giuria Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash, torna il duo comico Pio e Amedeo e non mancheranno, ovviamente, i professori che hanno seguito i ragazzi nel corso di questi mesi di preparazione, ovvero Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che formano una squadra, Arisa e Lorella Cuccarini a capo del secondo team e, infine, Anna Pettinelli e Veronica Peparini del terzo.