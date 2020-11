Il giornalista della Rai Amedeo Goria è stato ospite a Domenica Live per parlare delle nuove accuse di Michela Morellato, in una intervista pubblicata dal settimanale Oggi. Nel 2005, lei denunciò di essere stata vittima di molestie, il giornalista si è sempre dichiarato innocente, complice di una strumentalizzazione televisiva. Lui in studio spiega: "È una abilissima pubblicitaria di se stessa. Torna periodicamente, non solo per questa vicenda, ma per tante altre di cui fa parlare periodicamente".

Le parole di Amedeo Goria

Amedeo Goria, ospite di Barbara D'Urso, ha spiegato: “Io la incontrai a Vicenza insieme a una coppia di amici, dopo cena la accompagnai a casa e ci scambiammo delle effusioni, ovviamente contraccambiate. Nei giorni successivi si scambiammo dei messaggi con la promessa di rivederci a Roma". I due non si videro più, ma dopo due mesi e mezzo lei orchestrò un'accusa televisiva e cambiò tutto. Ma il giudice archiviò la denuncia della soubrette, Amedeo Goria non aveva commesso alcun reato. Ma con gli avvocati pensarono comunque a un risarcimento:

Siccome lei avrebbe proseguito la campagna denigratoria nei miei confronti, i miei avvocati proposero un patto alla signora e fu raggiunto un accordo.

La reazione di Maria Teresa Ruta

Amedeo Goria ha spiegato anche quale è stata la reazione di Maria Teresa Ruta (ne aveva parlato anche al Grande Fratello Vip) quando ha saputo della vicenda.