A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai che si terrà il prossimo 22 giugno, stando a quanto riporta BubinoBlog, sembrerebbe che possano esserci delle significative novità nella fascia dell'access prime time della rete ammiraglia, che vedrebbero come protagonista Amadeus. Il conduttore, già al timone de I Soliti Ignoti che si è confermato come uno dei programmi più apprezzati dal pubblico, con picchi di ascolto altissimi, potrebbe conquistare la conduzione di un altro game show che ha sempre appassionato gli italiani, ovvero Affari Tuoi.

Una nuova conduzione per Amadeus

"Affari Tuoi" è stato senza dubbio uno dei giochi più seguiti del palinsesto Rai, condotto da volti amatissimi della tv pubblica, ultimo Carlo Conti che lo ha riportato sul piccolo schermo in una versione ridotta e dedicata al sabato sera, potrebbe ritornare alla sua collocazione originale. Stando a quanto riportato dal portale, quindi, si tratterebbe di una ricollocazione del game show che andrebbe ad occupare la fascia oraria dalle 20.40 e le 21.30 circa. Sarebbe stata girata anche una puntata zero di Affari Tuoi con Amadeus e, quindi, nella prossima stagione televisiva non è escluso che possa esserci il ritorno del format che ha da sempre riscontrato un certo successo, ma senza rinunciare ai Soliti Ignoti che, quindi, si riconferma leader di ascolti del pre-serale durante la settimana.

Amadeus a Sanremo ed Eurovision 2022?

Sono settimane, inoltre, che si fa il nome di Amadeus per una possibile conduzione non solo del Festival di Sanremo 2022, nonostante il conduttore avesse già anticipato che non avrebbe fatto la tripletta, quindi avrebbe preferito prendersi del tempo dopo la faticosa edizione della kermesse di quest'anno. Ma il noto volto tv sarebbe stato proposto anche per Eurovision 2022 che, come ben sappiamo, si svolgerà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin.