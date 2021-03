Seconda serata di Sanremo 2021 che porta con sé degli ascolti non propriamente soddisfacenti in termini di share, avendoconquistato il 46% di share corrispondente ad una media di 7,6 milioni di telespettatori. Durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata, sia il direttore di Rai 1 che il direttore artistico della kermesse hanno voluto commentare i dati ottenuti sottolineando quanto il periodo storico che l'Italia sta attraversando abbia inciso sull'andamento di ogni singolo appuntamento con il Festival. Stefano Coletta, soprattutto, ha posto l'accento sulla necessità di non guardare ai "numeri", bensì all'intero contesto: "Questa edizione del Festival è incomparabile, è il risultato finale dell’azienda che si è impegnata, per mesi e mesi l’azienda Rai si è dovuta occupare di protocolli, e tanto altro. Non è il dato contabile che ci aspettiamo, ma è l’orgoglio di aver segnato un altro goal per il servizio pubblico", per poi aggiungere: "Questo elemento dell’Ariston vuoto che è uno specchio congruo con quello che stiamo vivendo, ha creato una risposta, ho trovato ancora più bravo Amadeus, rassicurante, intrattenitore".

Il commento di Amadeus

Ma è proprio Amadeus che, infine, fa un'analisi profonda e dettagliata di questa seconda serata. La puntata del 3 marzo ha generato nuove riflessioni che sono state enunciate dal direttore artistico del Festival che ha dichiarato ancora una volta quanto questa edizione sia diversa dalle altre e quanto la sua richiesta di avere il pubblico non fosse solo una pretesa, ma nascondesse un'altra consapevolezza:

Volevo ringraziare la Rai, con grande affetto partendo dall’ad, direttore generale, questa è una gioia, vuol dire che il lavoro che stai facendo è apprezzato. Sono molto, molto felice di questo Festival, quello che stiamo facendo a Sanremo è qualcosa di unico e straordinario. Quando dicevo non si può fare senza pubblico passavo per capriccioso, dice una cosa ovvia, è un evento. Sanremo è il più grande evento italiano, e l’evento lo fa la macchina di Sanremo, giornalisti, cantanti signori in prima fila, personaggi, politici, tutto quello che viene contestato e amato. Se non fosse un evento sarebbe un programma televisivo fatto da un’altra parte.

Un'analisi più profonda sul pubblico

Il conduttore continua il suo discorso, paragonando il Festival di quest'anno, proprio ad uno show televisivo, perché è così che deve essere considerato, a suo avviso, Sanremo 2021: "Noi cerchiamo di fare il miglior programma televisivo, ma svuotato di tutte le sue parti è un altra cosa" ha dichiarato in conferenza stampa. Infine, non poteva mancare, un'ulteriore analisi che unisce non solo i dati numerici, ma anche quanto sta accadendo in Italia, che non può essere dimenticato o sottovalutato nell'impatto generale che ha anche sull'intrattenimento: