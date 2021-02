Dopo settimane complicate, nel corso delle quali sembrava in dubbio la fattibilità stessa di Sanremo, è arrivata la conferma che il Festival si farà. È stato infatti approvato il protocollo di sicurezza della Rai per la 71esima edizione, che sarà Amadeus a condurre. Ospite di Italia Sì ha chiarito la sua posizione delle ultime settimane, smentendo di fatto di aver meditato di lasciare il Festival: "Io sono sempre stato disteso e mai nervoso, non ho mai voluto abbandonare Sanremo, c'è un lavoro che va avanti da maggio e figuriamoci se mi è passato per la testa anche solo un secondo di non fare il Festival". Il conduttore e direttore artistico ha quindi precisato cosa è accaduto in relazione a quel messaggio risentito comparso su Instagram proprio nei giorni in cui lui avrebbe minacciato di lasciare il festival:

Instagram è di Giovanna, io sono un intruso e non so postare nemmeno una foto. Ma in realtà quello che lei ha postato era riferito a quei giorni di fatica e amarezza, mentre si facevano più riunioni tecniche che artistiche. Mi ha indirizzato quel post invitandomi a pensare, così come ha fatto anche mio figlio chiamandomi per chiederlo. E lì ho capito che in qualsiasi modo Sanremo andasse fatto.

Sui 26 cantanti in gara a Sanremo26 cantanti in gara a Sanremo, un cast estremamente corposo e composto anche da nomi provenienti da contesti musicali non proprio noti al pubblico di Rai1, Amadeus ha detto: "L'augurio è che possano essere le star del futuro". Il conduttore ha poi parlato della durata delle serate, che come annunciato termineranno anche quest'anno alle 2 di notte:

Saranno esattamente lunghe come l'anno scorso. Come si sa non c'è il Dopofestival che non c'è stato per molti anni, uno spazio che è stato preso proprio dal Festival. Arriveremo alle 2 di notte proprio perché ci sono 26 cantanti, i giovani, poi gli ospiti. Ma io spero siano ore godibili, soprattutto per un evento che arriva dopo tanti mesi in un cui siamo stati senza intrattenimento.

Quindi le donne che saranno con lui sul palco, con le già annunciate Elodie, Naomi Campbell e Matilda De Angelis: "Quest'anno è un po' diverso, l'idea è avere una partner a sera fissa e poi l'alternanza di tante donne sul palco, ognuna con una storia diversa". Una novità il conduttore la comunica, ovvero la presenza sul palco di Ornella Vanoni come ospite. L'augurio di Amadeus resta quello di offrire uno spettacolo degno anche senza pubblico: