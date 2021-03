Anche il Festival di Sanremo 2021 avrà gli applausi finti durante la diretta, come sta accadendo per altri trasmissioni in onda ai tempi dei Covid. Lo ha spiegato Amadeus nel corso della conferenza stampa della prima serata della kermesse. Il Festival dovrà fare i conti con l'assenza di pubblico in platea, dal momento che l'Ariston, in quanto teatro, non può essere considerato studio televisivo.

Ci saranno applausi finti. Li abbiamo sperimentati anche negli altri programmi. L'applauso finto ti aiuta, ti sostiene psicologicamente. Troveremo anche qualche idea scenografica nelle prossime sere, da mostrare al pubblico.

Il sostegno ai lavoratori dello spettacolo

Sempre in conferenza, Amadeus ha inoltre spiegato come il festival darà tutto il sostegno possibile ai lavoratori dello spettacolo, che stanno vivendo un forte periodo di crisi a causa delle chiusure imposte dalla pandemia di Covid: "Faremo in modo da essere aggiornati, se c'è da fare appelli li faremo e nel caso daremo spazio sul palco a proposte". Il conduttore ha dedicato il festival alle centinaia di persone che lavorano nell'organizzazione della kermesse, commentando pure le sterili polemiche sulla presenza della moglie Giovanna Civitillo come conduttrice di Prima Festival.

Io non lavoro con mia moglie, lei è a Prima Festival. E comunque avevamo già lavorato insieme all'Eredità. Lei era già come ballerina in Rai, aveva lavorato con Bonolis e Frizzi. Poi ha scelto di fare la mamma. Se di tanto in tanto si presenta l'occasione di fare qualcosa in tv è giusto che lei accetti. Sono contento che ci sia questa possibilità. A Sanremo è tutto polemica e questa è la polemica più scontata che ci potesse essere.

L'ordine di uscita dei cantanti

La prima serata di martedì 2 marzo vedrà Amadeus affiancato da Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso di tutto il festival, e Matilda De Angelis, co-conduttrice per una sera. Inoltre, è previsto un omaggio al deejay Claudio Coccoluto, scomparso stamattina. Questo l'ordine di uscita dei cantanti nel corso della puntata, che proporrà le esibizioni di metà degli artisti in gara.

Arisa

Colapesce e Dimartino

Aiello

Francesca Michelin Fedez

Max Gazzè

Irama

Madame

Maneskin

Ghemon

comacose

Annalisa

Francesco Renga

Fasma