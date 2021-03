Tra le domande che sono state fatte ad Amadeus, c'è quella che riguarda il fatto che in questo Festival di Sanremo si trova a lavorare nella stessa kermesse con sua moglie Giovanna Civitillo, argomento che è stato anche oggetto di polemiche:

Io non lavoro con mia moglie, lei lavora in Prima Festival. è già capitato all'Ereditò, abbiamo lavorato 4 anni, lei era già in Rai da anni, pur non essendosi mai incontrati prima. Poi ha scelto di fare la mamma, poi quando le si presenta l'occasione di fare qualcosa in tv, è giusto che lei la colga al volo. Quella su mia moglie è la polemica più scontata che ci potesse essere. Io sono impermeabile alle polemiche