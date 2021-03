Proseguono le avventure di Orietta Berti a Sanremo2021. In collegamento con Marco Liorni a ItaliaSì, la cantante in gara al Festival ha svelato di essere incappata nell’ennesima disavventura. Dopo essere stata inseguita dalla polizia e avere rischiato di cadere dietro le quinte, il conduttore ha chiesto a Orietta se ci fossero state novità: “Ti è successo di tutto. Inseguita dalla polizia, poi dietro al palco ti hanno salvato perché stavi scivolando dai tacchi. Mi pare tu ti stia divertendo molto o sbaglio?”.

Orietta ha regalato al pubblico di ItaliaSì l’ennesimo colpo di scena: “Sì, mi sto divertendo molto. Questa settimana è volata e mi ha dato tante soddisfazioni, tante prove di affetto di parte della stampa, dei miei colleghi e dei musicisti. Ieri sera per finire ho allagato la stanza dell’albergo”. A innescare l’episodio i fiori ricevuti sul palco del Festival:

Mi hanno regalato i fiori, non avevo un vaso e li ho messo nel lavandino. Ho aperto l’acqua poi sono andata di là e quando sono tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio. Tutta la notte ho lavorato con gli asciugamani, per strizzarli e pulire un po’ il bagno. Era diventato un lago, non si finiva più.