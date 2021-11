Alex Belli su Delia Duran: “Non deve venire al Grande Fratello Vip” Al Grande Fratello Vip, Alex Belli si è confidato con Soleil Sorge. Non vuole che Delia Duran varchi la porta rossa.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 19 novembre, è stata caratterizzata dal faccia a faccia tra Alex Belli e Adriana Volpe. Lo scontro tra i due, ha portato l'attore a fare delle riflessioni. Il concorrente ha spiegato a Soleil Sorge, che non è vero che Delia Duran sta ambendo a entrare nella casa. Ritiene che sua moglie abbia troppi interessi da curare fuori, per accarezzare l'idea di diventare una concorrente.

Alex Belli chiede a Delia Duran di lasciargli fare il suo percorso

Alex Belli, mentre si confidava con Soleil Sorge, ha assicurato: "Lei non vuole nemmeno venire. A casa ha una marea di roba, non gliene frega niente. Quando ha detto che voleva venire qui, scherzava, rideva. Non deve venire". Poi rivolgendosi direttamente alla compagna: "Lasciami fare il mio percorso qui, libero, spensierato, il nostro rapporto non è in discussione. Lei ha avuto paura ed è andata in confusione. Lasciami qui, lasciami finire il mio viaggio, tanto ne abbiamo altri da fare insieme. Non venire".

Alex Belli ferito dallo scontro con Adriana Volpe

Più tardi, nella sauna, Alex Belli ha spiegato che gli ha fatto male il gesto di Adriana Volpe di sindacare sulla sua vita privata: "Mi ha fatto molto male, mai avrei voluto sentirmi dire determinate cose sulla mia vita privata, sul mio amore". Davide Silvestri ha rimarcato che in effetti in puntata si è un po' esagerato. Ritiene sia sbagliato giudicare la vita privata di una persona. E Alex Belli ha concluso: