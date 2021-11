Alex Belli: “Io e Delia abbiamo un rapporto aperto”, ma a Temptation Island scappò per riprendersela Alex Belli cambia continuamente ruolo, si destreggia abilmente da un reality all’altro tra l’amante furioso e il don Giovanni che rivendica il suo spirito di avventura. Non c’è logica: l’attore dà continue e diverse versioni di sé nei rapporti amorosi. Stride con il Belli di oggi, quello che a Temptation Island scappò dal villaggio in preda all’ira per riprendersi la sua Delia. Più simile quello in versione naufrago dell’Isola dei Famosi, che rassicurò la moglie Katarina sulla sintonia con Cristina Buccino: “Tranquilla amore, è solo amicizia”.

A cura di Giulia Turco

"Io e Delia abbiamo un rapporto molto aperto", ha chiarito Alex Belli al GFVip giustificando la sua sintonia con Soleil, tanto forte quando irrefrenabile. Secondo l'attore sarebbe tutto sotto controllo, visto che il matrimonio con la modella sarebbe basato su reciproche libertà. Eppure, due anni prima a Temptation Island, lo stesso Belli era un amante furioso di gelosia per la sua Delia. Lo abbiamo visto in preda all'ira davanti ai filmati, fuggire per riprendersi la sua donna che si era lasciata andare a qualche coccola con il single Riccardo. "Ma lo vuoi capire che per te sono impazzito?!", le confessava nella serata del loro falò dopo aver visto il video della fidanzata che faceva un massaggio al ragazzo. Una scena tanto densa di pathos da far dubitare ai fan del programma che fosse tutta una messa in scena.

L'amore di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island

L'amore di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island aveva tutt'altro volto. Ci sono alcune scene in particolare che sono rimaste impresse ai fan più fedeli del programma, che di certo non avranno dimenticato il momento in cui l'attore tentò di scappare dal villaggio dei fidanzati in preda ad uno scatto d'ira, facendosi largo tra i membri della sicurezza che cercavano di impedirgli il passaggio. Alessia Marcuzzi dovette andare a rincorrerlo, nel tentativo di farlo ragionare. “Non mi rompete i coglioni, vi avevo avvisato: non fatemi vedere cose che mi fanno inca**are se no la prendo e la porto via, è più forte di me!", gridava. Belli inoltre si era detto convinto del fatto che anche Delia avrebbe reagito allo stesso modo a parti inverse: "Anche lei avesse visto qualcosa del genere sarebbe venuta di là a tirare i capelli alla ragazza e a me".

Belli e "l'amicizia" con Cristina Buccino all'Isola dei Famosi

Ci fu anche un momento in cui, anni addietro, abbiamo vissuto un Alex Belli più simile a quello attuale nella casa del Grande Fratello Vip. Era il 2015 e l'attore partecipava come naufrago all'Isola dei Famosi, in dolce compagnia si intende, della bella Cristina Buccino, con la quale guarda caso era nata una solida amicizia. Una sintonia che ai tempi aveva scatenato le gelosie dell'allora moglie di Belli Katarina Raniakova, che gli aveva indirizzato un messaggio molto simile a quello di Delia: "Amore devi fare di più il bravo, hanno tutti dei dubbi sul nostro matrimonio". Lui aveva messo a tacere ogni dubbio con lo stesso aplomb del quale sarebbe fiero oggi: "Stai tranquilla amore. Non so cosa viene montato, ma noi stiamo qua tutto il giorno insieme, ma non è nulla, è solamente un’amicizia".