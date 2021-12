Alex Belli fuori controllo, strizza i capezzoli a Soleil davanti a Manuel e Lulù In un momento di poca lucidità, Alex Belli si lascia andare con Soleil toccandole i capezzoli. Lei sorride, il clima è scherzoso, ma la situazione non è per questo meno imbarazzante.

A cura di Andrea Parrella

Nel bene o nel male, amato o odiato, vero o finto, Alex Belli si sta rivelando un protagonista importante dell'edizione del Grande Fratello Vip, sia in positivo che in negativo. Se nelle scorse ore hanno tenuto banco i momenti di furia del concorrente, cheha minacciato di voler uscire per non aver avuto alcun messaggio dai suoi familiari, nelle ultime Belli sta facendo discutere per un altro filmato che circola in cui sposta ancora il limite dei suoi comportamenti con Soleil, sconfinando oltre quello che una consistente fetta di telespettatori ritiene lecito.

Alex Belli senza freni con Soleil

Nel corso della serata l'attore, sempre più vicino a Soleil in queste ultime settimane al punto tale da aver compromesso il suo rapporto con la moglie Delia Duran, le ha strizzato i capezzoli in un momento in cui appariva chiaramente poco lucido. La prima reazione di Soleil è di sorpresa, visto che ad assistere, nel frattempo, c'erano anche Manuel e Lulù. Belli continua a scherzare sulla cosa ridendo in modo incontrollato e a quel punto anche Soleil accetta lo scherzo. Il frammento di video, tuttavia, restituisce un Belli scatenato, forse troppo, che non riesce a tenere a freno i suoi istinti e adotta atteggiamenti inopportuni.

Lo screzio tra Soleil e Alex Belli

Nelle stesse ore c'è stata anche una discussione con Soleil, che ha contestato a Belli di continuare ad avere comportamenti poco sinceri nei suoi confronti, alludendo velatamente alla sua recitazione. Soleil ha fatto capire a Belli di riuscire a capire tutto di lui, ma di volersi basare unicamente sulle sue parole e, conseguentemente, sui fatti. Parole che hanno infastidito Alex Belli, che ha provato a spiegarsi, facendolo in modo silenzioso, parlando all'orecchio di Soleil e rendendo impercettibili le sue parole.

Alex Belli minaccia di uscire dalla casa, cosa è successo

Intanto nella giornata di sabato Alex Belli ha perso le staffe e tra le urla, ha tentato di uscire dalla casa. Il concorrente, non è riuscito a fare i conti con la delusione di vedersi completamente ignorato da amici e familiari. Tutti i suoi compagni di avventura, eccetto lui, hanno ricevuto dei messaggi di incoraggiamento da parte dei loro cari, in occasione dell’allungamento dell’edizione del GF Vip. Comprensibilmente, il concorrente del Grande Fratello Vip, è rimasto scosso nel notare di essere l’unico a non ricevere un messaggio di affetto e incoraggiamento da parte delle persone a lui vicine.