Gf Vip: Alex Belli e Nicola Pisu si danno un bacio, prima avevano flirtato con Soleil Sorge C’è un video della festa di compleanno di Carmen Russo al Grande Fratello Vip che mostra un bacio inaspettato, quello di Alex Belli e Nicola Pisu. Divertente è ricostruire l’accaduto perché, prima di questo momento, entrambi avevano flirtato con Soleil Sorge, che resta la donna più corteggiata della Casa.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è un video della festa di compleanno di Carmen Russo al Grande Fratello Vip che mostra un bacio inaspettato, quello di Alex Belli e Nicola Pisu. Divertente è ricostruire l'accaduto perché, prima di questo momento, entrambi avevano flirtato con Soleil Sorge, che resta la donna più corteggiata della Casa. In particolare, con Alex Belli c'era stato un tenero scambio di ricordi: i due infatti si sarebbero potuti incontrare prima di questa avventura televisiva e invece, per un motivo o per un altro, il destino ha voluto che si conoscessero al GF Vip.

La sbandata di Nicola Pisu per Soleil Sorge

Con Nicola Pisu la situazione è completamente diversa. Il ragazzo ha confessato di essersi preso una sbandata per Soleil e di considerarla in primis una bella persona, subordinando il valore della sua bellezza esteriore. Alex Belli allora aveva pensato di organizzare uno scherzo con la complicità della ragazza, soggetto del desiderio del figlio di Patrizia Mirigliani, dandogli a credere che quest'ultima, in caso di avance spinta, lo avrebbe corrisposto. Un gioco che si muove su una fila di tre pedine da settimane e che al momento è arrivato ad un unico bacio, quello che meno ci si sarebbe aspettati. È chiaro che la goliardia di una festa alcolica con la complicità della musica della Dj Jo Squillo hanno condotto per mano spingere sull'acceleratore di questo appassionante triangolo.

La ‘finta' gelosia di Gianmaria Antinolfi

Soleil ha assistito al bacio tra Alex Belli e Nicola Pisu, dando prima lei un bacio sulla guancia a Pisu, per poi spingerlo tra le braccia di Belli. Inutile clamore per il sensuale sketch che ha visto come protagonisti proprio i tre concorrenti del Grande Fratello Vip destinati a incontrarsi o scontrarsi. Senza contare che questo triangolo potrebbe diventare un quadrilatero delle Bermude con l'aggiunta di Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil che ha finto gelosia nei confronti di Belli proprio durante la stessa serata. Insomma, un parterre alquanto affollato.