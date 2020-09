A pochi giorni dall'infortunio Alessio Viola si mostra per la prima volta con il volto tumefatto. Il conduttore è rimasto vittima pochi giorni fa di un incidente in motorino che lo costringerà a stare lontano dal video e a riposo per almeno due settimane. E il motivo è ben spiegato dalla foto che Alessio Viola ha pubblicato sui suoi account social, mostrando gli effetti dell'incidente, con il volto visibilmente segnato da quanto accaduto.

Alessio Viola scherza sul suo incidente in motorino

Viola non va nel dettaglio dell'incidente, ma sono evidenti i segni di una frattura al naso. Nella didascalia di accompagnamento alla foto lui ci scherza: "A Roma si dice ‘na tranvata. A Milano non so come di dica, ma l’ho presa. Ma va meglio. Vorrei ringraziare tutti per l’ondata straordinaria di affetto che ho ancora nel telefono. Grazie Marta, grazie prof (ti devo un naso), ringrazio le mie Zangrille Marianna, Micol, Bea, Celestina, i colleghi, gli amici, davvero tutti, tanto! Per gli abbracci, i come stai e i quando torni. A presto".

Alessio Viola sostituito a Ogni Mattina

Alessio Viola non ha avuto conseguenze gravi ma l'incidente in motorino lo costringerà a restare per due settimane lontano dal programma di Tv8 Ogni Mattina, che dalla scorsa estate conduce in coppia con Adriana Volpe. Immediati i provvedimenti della rete per sostituirlo temporaneamente. Se inizialmente era stato sostituito da Davide Camicioli, volto di Sky Sport, a rimpiazzare Viola al fianco di Adriana Volpe saranno altri due presentatori, che si divideranno le due settimane di stop di Viola: Monica Peruzzi da lunedì 28 settembre e Daniele Piervincenzi dal 5 ottobre. Ogni mattina va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.45 alle 12 circa e dalle 12.35 alle 14. “Auguriamo una pronta guarigione ad Alessio Viola con la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show”, aveva fatto sapere in una nota Tv8.