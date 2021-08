Alessio Tanoni e Natascia Zagato di Temptation Island si sono lasciati La coppia aveva lasciato il villaggio insieme, decidendo di proseguire insieme il viaggio dei sentimenti a differenza di altre. Purtroppo qualcosa è andato storto. Lo ha dichiarato Alessio nel corso di una diretta dell’amico Ste Socionovo. Avevano partecipato al reality perché c’erano problemi di comprensione.

Brutte notizie dal mondo di Temptation Island. Alessio e Natascia, protagonisti dell'ultima edizione, non stanno più insieme. La notizia circolava già da alcuni giorni. La coppia aveva lasciato il villaggio insieme, decidendo di proseguire insieme il viaggio dei sentimenti a differenza di altre. Purtroppo qualcosa è andato storto. Lo ha dichiarato Alessio nel corso di una diretta dell’amico Ste Socionovo.

La rivelazione di Alessio Tanoni

Secondo quanto riportato dallo stesso Alessio Tanoni ai suoi follower, in una diretta sul profilo dell'amico Ste Socionovo, qualcosa si è rotto con Natascia Zagato. La loro storia è quindi ufficialmente conclusa. In questo momento, Alessio Tanoni vuole godersi un po' di solitudine e trascorrere il resto delle vacanze per trovare il tempo di pensare e provare a ripartire. I problemi che aveva la coppia, tali da spingerli a partecipare a Temptation Island, avevano a che fare con il dialogo e la compresione, punti dei quali erano carenti. Non è chiaro, comunque, se la rottura è qualcosa di definitivo.

Perché hanno partecipato a Temptation Island

Nel breve filmato di presentazione, la coppia aveva raccontato i motivi che li hanno spinti a decidere di rivolgersi a Temptation Island 2021. È stata Natascia che ha deciso di mettere alla prova la sua relazione con Alessio. La giovane aveva dichiarato:

Ho scritto io a Temptation Island perché all'inizio Alessio era l'uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell'essere me stessa.

La versione di Alessio

La versione di Alessio all'interno di quella clip di presentazione è stata

Mi rendo conto che lei non sta lottando più per la nostra relazione. Ha perso un po' le speranze. Non si rende conto di quanto mi trascuri in determinate circostanze.

Natascia ha poi ribadito i motivi per cui è nato il problema: "Lo trascuro perché lui mi ha giudicato tanto e io ho messo un muro". Adesso, la decisione sembrerebbe presa: la coppia si è lasciata.