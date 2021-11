Alessia Marcuzzi verso il pomeriggio di Rai2 al posto di Bianca Guaccero Secondo quanto rivelato da Nuovo sarebbe Alessia Marcuzzi il “profilo Mediaset” individuato da Michele Guardì per la nuova trasmissione del pomeriggio di Rai2 che andrà a sostituire il programma “Detto Fatto” di Bianca Guaccero, che sarebbe ormai in smobilitazione. Per Alessia Marcuzzi sarebbe un ritorno, 28 anni dopo “Il gioco dell’Oca”.

Alessia Marcuzzi in Rai? Se ne parla ormai da tempo e secondo quanto riportato dal settimanale "Nuovo", la conduttrice che è storicamente nata e cresciuta in Mediaset è pronta a fare il salto nel servizio pubblico con un programma pomeridiano tutto nuovo su Rai2, nella fascia attualmente occupata da Bianca Guaccero e dal suo "Detto Fatto", in fase di smobilitazione.

Il futuro di Alessia Marcuzzi

Il futuro di Alessia Marcuzzi sarebbe quindi legato a quello di Bianca Guaccero. Nuovo pubblica la sua indiscrezione legandola a quella di Oggi. Lo show che starebbe preparando Michele Guardì per la prossima stagione sarebbe proprio quello che avrebbe come protagonista Alessia Marcuzzi. Il ritorno in Rai della conduttrice è un evento: a parte il DopoFestival nel 2000, risale a 28 anni fa l'ultima volta con "Il Grande Gioco dell'Oca", programma all'epoca condotto da Gigi Sabani. Come è noto, la stella di Alessia Marcuzzi è esplosa definitivamente solo arrivata in Mediaset. Nel 1995, su Italia1, arriva al successo grazie a "Colpo di fulmine". Si consacra come nuovo volto anche nelle due stagioni successive e diventa poi nuovo volto del "Festivalbar". Da quel momento, la carriera è un crescendo: "8 mm – Prime Time"; "Fuego!", "Mai dire Gol" e poi "Le iene", "Scherzi a parte" e il "Grande Fratello" a cui lega numerosi anni di carriera fino a "L'isola dei famosi" e il più recente "Temptation Island".

Le indiscrezioni sulla chiusura di Detto Fatto

Detto Fatto, il contenitore pomeridiano condotto da Bianca Guaccero, sarebbe destinato alla chiusura a partire dal prossimo anno. Ecco perché. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi: "Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione". Ecco perché si è fatto il nome di Alessia Marcuzzi.