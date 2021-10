“Detto Fatto verso la chiusura”, Bianca Guaccero a rischio per la prossima stagione Il programma di Rai2, in onda dal 2013, ancora al centro di turbolenze. Stando alle indiscrezioni del settimanale Oggi, si parla di una chiusura a partire dalla prossima stagione e la sostituzione con un nuovo programma affidato a Michele Guardì a partire dal settembre 2022: “Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”.

A cura di Andrea Parrella

La stagione televisiva è iniziata da poche settimane, ma in Rai le voci di corridoio viaggiano veloci, al punto che si parla già dell'anno prossimo. E così nelle scorse ore ha iniziato a circolare un'indiscrezione secondo la quale Detto Fatto, il contenitore pomeridiano condotto da Bianca Guaccero, sarebbe destinato alla chiusura a partire dal prossimo anno. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi, dove si legge:

Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione.

Detto Fatto in onda dal 2013

Il programma pomeridiano, in onda dal 2013 ininterrottamente, ha subito un deciso cambio di rotta nel passaggio dalla gestione Caterina Balivo e quella, appunto, di Bianca Guaccero. Gestione, quest'ultima, che è stata particolarmente turbolenta e condizionata da diversi cambi di programmazione, spostamenti e, inevitabilmente, dal caso della scorsa stagione del tutorial sulla spesa sexy, diventato un vero e proprio caso in Rai. Il tutto al netto di una conduzione di Bianca Guaccero convincente, che ha saputo dare il suo timbro al programma in termini di vitalità e di approccio.

Il cambio di direzione a Rai2

Quelle su Detto Fatto restano delle voci, decisamente premature, che vanno peraltro incrociate con il momento difficile di Rai2, che vive una stagione estremamente complessa, condizionata dal cambio alla direzione di Ludovico Di Meo e alcuni prodotti che non hanno avuto il riscontro sperato. Sarà interessante capire ciò che accadrà con la nuova gestione della rete decisa dal neo amministratore delegato Carlo Fuortes, che inevitabilmente si rivelerà determinante anche per le sorti di questo format storico.