Questa volta non c'è nessuno che può ribaltare il risultato, nemmeno lui che è titolato. Alessandro Borghese ha il Covid, è al suo quinto giorno e nonostante la febbre non è ancora comparsa dichiara di essere "tutto acciaccato". Tra i sintomi anche i giramenti di testa e "le ossa rotte". Lo chef di "4 Ristoranti" spiega: "Spero di levarmelo presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto".

Le parole di Alessandro Borghese

Sono giornate di pausa forzata per Alessandro Borghese che sintetizza in una serie di stories le sue condizioni. Si trova "immerso nella natura" e ha precisato che in queste giornate di quarantena ha potuto scoprire la situazione "di formiche" e "della barriera corallina", forse a indicare il grande tempo libero a disposizione.

Ho il Covid. Da cinque giorni sono chiuso qui in mezzo alla natura. Niente febbre per il momento, che dire? Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira. È arrivato ora il caffè che è la parte più buona della giornata. Spero di levarmelo presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, mi giro e mi rigiro.

La settima edizione di 4 Ristoranti

Alessandro Borghese è attualmente in onda con la settima edizione di 4 ristoranti. Il format, basato sul tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal", ha ormai un successo consolidato grazie a una formula in grado di imporsi agli spettatori, creando un nuovo modo di considerare il mondo della cucina e della ristorazione. Le regole sono sempre le stesse: i ristoratori esprimono la loro valutazione da 0 a 10 e poi c'è Alessandro che con il suo voto finale può confermare o ribaltare il risultato finale. La settima edizione è tuttora in onda su Sky Uno e chiuderà nella prima settimana di aprile quando andrà in onda la quattordicesima e ultima puntata.