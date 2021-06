Alessandro Basciano era tra i single di Temptation Island 2020. Riuscì a insidiare la coppia composta da Ciavy, all'anagrafe Andrea Maliokapis, e Valeria Liberati. I due si dissero addio al falò di confronto, salvo poi riprendere la loro storia d'amore a telecamere spente. Alessandro Basciano ha avuto modo di riconfrontarsi con la coppia una volta finito il reality di Canale5? Lo ha svelato in un'intervista rilasciata a RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities.

Cosa è successo dopo Temptation Island

in foto: Valeria Liberati e Ciavy

Alessandro Basciano ha svelato che dopo la trasmissione non avrebbe più rivisto né Ciavy né Valeria Liberati, tuttavia non sarebbero mancati dei battibecchi a distanza. Il motivo? Ciavy non avrebbe celato la sua rabbia nei confronti di Alessandro, dopo aver notato che Valeria gli mandava dei messaggi:

“Non ci siamo più rivisti però ho avuto dei piccoli battibecchi con Ciavy che era arrabbiato perché pensava che tra me e Valeria ci fosse qualcosa di importante, anche perché lei si è fatta sentire tramite dei messaggi che sono, però, rimasti tali".

Alessandro Basciano fidanzato con Erjona Sulejmani

Alessandro Basciano, dopo l'esperienza a Temptation Island e come corteggiatore a Uomini e Donne, ha fatto parlare di sé per una breve conoscenza con l'ex concorrente del Grande Fratello Martina Nasoni. In merito, ha chiarito che si è trattato di una situazione che si è conclusa rapidamente a causa di una incompatibilità caratteriale: “Una conoscenza che poi non c’è stata perché ci siamo visti due volte e poi abbiamo capito di non essere compatibili". Attualmente è felicemente fidanzato con Erjona Sulejmani, modella ed ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. “L’amore va bene, sono felice": ha assicurato Alessandro Basciano, che sembra finalmente aver trovato l'altra metà della mela.