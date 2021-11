Alessandra Celentano striglia Carola Puddu: “Ti devi svegliare, non mi piace il tuo percorso” Il daytime di Amici 21 si è rivelato drammatico per Carola Puddu, sgridata da Alessandra Celentano: “Non mi piace il tuo percorso, devi svegliarti”.

Carola Puddu, una delle concorrenti della nuova edizione del reality, è finita al centro del daytime di Amici del 26 novembre. Il motivo? La ballerina allieva è stata sgridata dall'integerrima Alessandra Celentano. Carola Puddu ha avuto un assaggio di quanto può essere duro questo lavoro, ritrovandosi dritta in faccia tutto quello che Alessandra Celentano pensa di lei: "Non sono entusiasta del tuo percorso, ti devi dare una svegliata".

Le parole di Alessandra Celentano

Carola Puddu ha avuto una pessima giornata ad Amici 2022. Arrivata ultima nella classifica di Marcello, Carola è stata sgridata da Alessandra Celentano. La maestra di danza classica, a dire il vero, ha sempre difeso a spada tratta il percorso dell'allieva ad Amici 21. Ma nelle classifiche dei professionisti esterni, la posizione di Carola Puddu è sempre nelle ultime posizioni e allora Alessandra Celentano ha deciso di prendere la situazione in mano e provare in qualche modo a spronare Carola Puddu. Ecco cosa ha detto:

Non sono così entusiasta del tuo percorso qua dentro. Ti ho voluto dare un po’ di tempo per vedere cosa succedeva, se cambiavi approccio al lavoro, se ti davi una mossa. Tu ti devi svegliare. Se continui così tu rimarrai una delle tante. Tu sei un’allieva con un potenziale altissimo. Ma io più vedo questo più pretendo. Nella vita tu farai la ballerina ma se continui così rimarrai una delle tante.

Carola Puddu in lacrime

Ed è stata una puntata drammatica quella di Amici 21 perché, dopo il discorso di Alessandra Celentano, Carola Puddu ha finito per perdere la sua autostima e in lacrime ha dichiarato: "In un'ora mi sento proprio brutta e questa cosa mi dà davvero fastidio". Le parole di Alessandra Celentano hanno colpito nel segno lasciando tra le lacrime Carola Puddu che ha ammesso di ritrovarsi in seria difficoltà, come quando ci sono le gare con i professionisti esterni e lei si ritrova ad avere poco tempo per prepararsi. Carola Puddu deve imparare a gestire questo tipo di criticità, se vuole continuare a far parte di Amici 21.