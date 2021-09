Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Concorrenti Amici 2021/2022, i nomi di cantanti e ballerini nella nuova classe di allievi È finalmente iniziata la nuova edizione di Amici 2021/2022 con nuovi giovani talenti pronti ad inseguire il loro sogno. Il talent show di Maria De Filippi va in onda eccezionalmente la domenica per due settimane consecutive, per poi tornare al regolare appuntamento con il pomeridiano il sabato alle 14.45 su Canale 5. Ecco i nomi di tutti i concorrenti che si sono aggiudicati un banco.

A cura di Giulia Turco

La nuova edizione del talent Amici di Maria De Filippi è finalmente iniziata e per due settimane consecutive l'appuntamento con il pomeridiano andrà in onda la domenica alle 14.45 su Canale 5. per poi tornare alla puntata regolare del sabato, durante questa prima fase. Dopo il successo dell'ultima edizione che ha visto trionfare Giulia Stabile, prima ballerina a vincere il programma che ora è nel corpo di ballo dei professionisti, nuovi giovani talenti tra cantanti e ballerini si sono presentati nella scuola di Amici per inseguire il loro sogno, nella scuola più famosa d'Italia che ha lanciato artisti come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gaia ed Elodie.

I cantanti in gara ad Amici 2021/2022

Alcuni cantanti si sono già conquistati un banco nella scuola di Amici 2021/2022. Nonostante l'emozione della prima puntata e nonostante la loro età (sono tutti giovanissimi) i ragazzi che sono stati confermati per la categoria cantanti al momento sono sette. Resta sospeso il giudizio su Giacomo, 23 anni, che ha ricevuto il sì da Rudy Zerbi, ma dovrà superare la sfida con un cantante della squadra di Anna Pettinelli per entrare nella scuola. Ecco chi sono i cantanti:

Alex (Alessandro Rina) , 21 anni (Cuccarini)

, 21 anni (Cuccarini) Flaza (Flavia Zardetto) , 20 anni (Cuccarini)

, 20 anni (Cuccarini) Luigi Strangis , 20 anni (Zerbi)

, 20 anni (Zerbi) LDA (Luca D'Alessio) , 18 anni (Zerbi)

, 18 anni (Zerbi) Albe (Alberto La Malfa) , 22 anni (Pettinelli)

, 22 anni (Pettinelli) Tommaso Cesana , 18 anni (Cuccarini)

, 18 anni (Cuccarini) Inder, 20 anni (Pettinelli)

Amici 2021/2022, i nomi dei ballerini

Tra i ballerini che si sono presentati davanti i professori, al momento hanno superato la selezione solo in quattro. Sono un gruppo variegato di stili e generi diversi, c'è un solo banco di latino – americano, che sarà conteso tra due ballerini. Il nuovo professore di danza Raimondo Todaro ha chiesto una settimana per decidere tra due giovanissimi Nunzio, 18 anni e Mattia, 17 anni. Ecco chi sono i ballerini già confermati come allievi della scuola: