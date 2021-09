Aldo Montano ritorna al GfVip ma sarà in quarantena nella “nave dell’amore” La produzione del Grande Fratello Vip annuncia il rientro di Aldo Montano, ma con restrizioni:: “Sarà nella “nave dell’amore”, dove resterà isolato dal gruppo per completare il suo periodo di quarantena. Venerdì si unirà nuovamente agli altri concorrenti per proseguire il gioco”. Il ritorno sposterà nuovi equilibri?

Aldo Montano rientrerà questa sera nella casa del Grande Fratello Vip. Lo ha annunciato l'account Twitter ufficiale del programma, spiegando che però l'atleta dovrà necessariamente restare in un luogo isolato dove fare quarantena: è la nave dell'amore.

Il comunicato del Grande Fratello Vip

Nel comunicato, la produzione del Grande Fratello Vip annuncia: "Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip nella "nave dell'amore", dove resterà isolato dal gruppo per completare il suo periodo di quarantena. Venerdì si unirà nuovamente agli altri concorrenti per proseguire il gioco".

Perché Aldo Montano era uscito dalla casa del GfVip

Aldo Montano è uscito per una questione istituzionale già accordata e preventivata con la produzione. Lo schermidore ha partecipato all'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto con tutti i medaglaiti delle Olimpiadi di Tokyo, tenutosi al Quirinale, giovedì 23 settembre. A Tokyo 2021, Aldo Montano ha conquistato la quinta medaglia olimpica in carriera: medaglia d'argento a Tokyo2021, prima della quale oro individuale e argento a squadre ad Atene 2004 e due bronzi a Pechino 2008 e Londra 2012, sempre nella prova a squadre. Un campione a tutto tondo che ha chiuso la sua carriera sportiva proprio alle ultime Olimpiadi, all'età di 43 anni.

Il ritorno di Aldo Montano

Il ritorno di Aldo Montano favorirà nuove dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'atleta aveva molto legato con tutti, in particolare era stato un punto di riferimento per tutta la componente maschile presente all'interno della casa. Il suo ritorno cambierà i nuovi equilibri che, nel frattempo, si sono formati all'interno della casa del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo proprio a partire da questa sera e dalla prossima puntata, prevista per venerdì 1 ottobre.