Aldo Montano è uscito dalla casa del GF Vip: come e quando potrà rientrare Aldo Montano è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 per l’incontro del Presidente Sergio Mattarella con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo, organizzato al Quirinale giovedì 23 settembre. La pagina Facebook ufficiale del noto reality show ha ufficializzato l’uscita del concorrente: “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”.

Aldo Montano è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini lo aveva anticipato che si sarebbe dovuto assentare per qualche ora per partecipare ad un evento istituzionale. La pagina Facebook ufficiale del noto reality show ha ufficializzato l'uscita del concorrente, spiegandone sommariamente i motivi: "Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena". Il periodo di quarantena in questione pare potrebbe trascorrerlo in albergo, proprio nella stanza dov'è stato in isolamento prima di entrare ufficialmente nel programma.

Cosa accadrà al Quirinale con Mattarella e Draghi

L’evento in questione è l’incontro del Presidente Sergio Mattarella con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo che si terrà al Quirinale giovedì 23 settembre. A comunicarlo, il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa Italia, lo scorso agosto: "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la delegazione del Coni con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo il 23 settembre alle 18 al Quirinale. Anche il premier Draghi ci tiene moltissimo e sta cercando di studiare un eventuale light dinner il 23 sera".

Aldo Montano, "una carriera finita" nella scherma

Durante le Olimpiadi di Tokyo, ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse "una carriera infinita", ha risposto sorridendo: "È una carriera finita. Credo sia giusto arrivare qua, l'ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perché ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene così. È stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il mio contributo".