Da tempo mancavano dal piccolo schermo, fatta eccezione per sporadiche apparizioni in contesti celebrativi, o ospitate come quella al Festival di Sanremo nel 2016. Ma nel 2021 Aldo, Giovanni e Giacomo torneranno in televisione. Si tratta di una serata speciale, il prossimo novembre, organizzata in occasione dei loro 30 anni di carriera. L'evento andrà in onda sul Nove, con Discovery che nelle scorse ore ha presentato i palinsesti per la prossima stagione.

La serata celebrativa a novembre sul Nove

La serata celebrativa avrà per protagonisti i tre comici ed Arturo Brachetti, il trasformista che da anni collabora con il trio come regista dei loro spettacoli teatrali. Si tratterà di un evento per ricordare gli anni d'oro di uno dei gruppi comici più prolifici di sempre, che ha segnato la storia della televisione con la partecipazione memorabile a Mai Dire Gol negli anni d'oro, così come gli spettacoli trasmessi per anni dalle reti Mediaset, che hanno reso celebri alcuni dei loro sketch poi contenuti anche in alcuni film di grande successo di Aldo, Giovanni e Giacomo.

I migliori sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo

Alla serata evento celebrativa, non a caso, seguirà la messa in onda su Nove, nelle settimane successive, proprio si quegli spettacoli divenuti tanto noti al grande pubblico, dai Corti, a Tel chi el telùn, fino al più recente Best Of. Sarà l'occasione per ammirare nuovamente sketch indimenticabili come quello del viaggio in auto fino a Pizzo Calabro nella Subaru ZV guidata da Giovanni, o l'addestramento in polizia delle reclute Baglio e Poretti, per non dimenticare il mitico sketch di Ajeje Brazorf, in cui Aldo prova a scappare dalle grinfie del controllore sull'autobus – interpretato da Giovanni – mentre un anziano signore, Giacomo, si intromette nella questione.