Al GFVip un concorrente si sente male nella notte: “Serve un medico”

Al GFVip nella notte un concorrente si è sentito male, allarmando i compagni di stanza e chiedendo l'intervento di un medico. Nonostante le luci spente, dalle registrazioni si intravedono diversi vip sullo stesso letto mentre cercano di capire quale sia la causa del malore, a quanto pare che ha colpito Miriana Trevisan. Le conversazioni si decifrano a fatica, ma si sente Jo Squillo che consiglia di chiamare un medico, Lulù Selassié che risponde: "Per forza" e Alex Belli che fa una serie di domande. "Ma c'era il latte?", sembra dica. "No, no…", risponde lei.

Malore per Miriana Trevisan, che la mattina si riprende

Le circostanze sembrano chiarirsi la mattina successiva quando i vip tornano a parlare della nottata: "Eravamo preoccupati per Miriana", esclama Clarissa Selassié. Per fortuna la concorrente si sarebbe ripresa in giornata e non è chiaro se poi abbia fatto ricorso al consulto di un medico. Potrebbe essersi trattato di un problema intestinale, o a livello di digestione che ha colpito l'ex ragazza di Non è la Rai dopo la cena romantica che ha trascorso in compagnia di Nicola Pisu nella Love Boat, a base di carbonara.

La cena romantica di Miriana e Nicola nella Love Boat

Dopo i recenti sviluppi della loro frequentazione, Nicola Pisu ha chiesto di poter trascorrere una serata romantica a lume di candela insieme a Miriana Trevisan. Le ha preparato un'abbondante carbonara (che sia stata quella ad aver fatto male alla concorrente?), e dopo cena i due si sono lasciati andare a balli, scambi di sguardi ed effusioni. È scattato il primo bacio tra loro, tra candele, musica romantica, rose rose e vasca idromassaggio. Pisu ha rubato a Miriana un timido bacio a stampo, lei si è subito ritirata imbarazzata, poi nascosti sotto le coperte della suite hanno continuato a scambiarsi baci lontani dagli occhi delle telecamere.