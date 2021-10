Al GFVip Francesca Cipriani non basta a vincere gli ascolti, il trionfo è di Carlo Conti Carlo Conti porta a casa il miglior risultato da inizio stagione con il 21,8 % di share su Rai 1 e 4.204.000 spettatori incollati al suo Tale e Quale Show. Il GFVip di Signorini guadagna punti di venerdì in venerdì con 2.641.000 spettatori e uno share del 17%, ma non basta comunque a vincere la sfida della prima serata nonostante l’atteso ritorno del fidanzato di Francesca Cipriani nella casa. Con un’edizione molto più “debole” rispetto allo scorso anno su Canale 5, Carlo Conti vince piuttosto facile, continuando a portare a casa un venerdì sera dietro l’altro.

A cura di Giulia Turco

Niente da fare per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che, nonostante la risalita negli appuntamenti del venerdì sera, non riesce a portare a casa la sfida contro Carlo Conti e totalizza il 17% di share. A seguire l'ottavo appuntamento con il reality sono stati 2.641.000 spettatori. Un dato in crescita rispetto a quello di venerdì 1 ottobre (2.487.000 spettatori), ma che comunque non è bastato, nemmeno con il ritorno nella casa di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani che ha regalato un nuovo esilarante momento di amore eccentrico e bizzarro, per il quale la settimana prima il pubblico era andato pazzo. Carlo Conti ha sempre comunque la meglio: il suo Tale e Quale Show ha tenuto davanti alla tv 4.204.000 spettatori pari al 21.8% di share.

L'effetto Tale e Quale è ancora salvo

In un momento in cui il pubblico è fortemente legato all'idea dei reality e ormai lontano dall' abitudine dello show in diretta e al varietà, Carlo Conti si conferma come un'eccezione alla regola. L'effetto reality è indubbiamente il prediletto della tv degli ultimi anni, ma non può sempre funzionare, sopratutto se dietro non c'è una solida struttura costruita su storie forti e personaggi che sanno empatizzare con il pubblico. Di contro al GFVip 6 di Alfonso Signorini, nettamente più "debole" rispetto all'edizione dello scorso anno, Carlo Conti vince piuttosto facile, continuando a portare a casa un venerdì sera dietro l'altro il miglior risultato in termini di ascolti. Ironia della sorte (forse), a vincere la puntata è Pierpaolo Pretelli, protagonista della passata edizione del GFVip, che con la sua performance nei panni di Clementino, regala a Carlo Conti il miglior risultato dall'inizio di stagione.

Gli ascolti delle reti generaliste

Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.172.000 spettatori (5%) e Bull 817.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 John Rambo ha raccolto 1.125.000 spettatori (5%). Su Rai3 Vivere è visto da 707.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.077.000 spettatori (6.4%). Su La7 Propaganda Live registra 845.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Gomorra 4 in replica segna 406.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.069.000 spettatori (4.7%).