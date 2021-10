Al GF Vip è già finita tra Sophie e Gianmaria: “Sei un disastro, non ne posso più” I due, che negli ultimi giorni si erano avvicinati più che mai nella casa del GF Vip, hanno avuto una discussione nelle scorse ore che sembra destinata a far naufragare definitivamente la loro intesa. A quanto pare la colpa sarebbe proprio di Antinolfi, reo di avere un atteggiamento troppo altalenante nei confronti di lei, cosa di cui era stato già accusato nei giorni scorsi.

La storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sembra già al capolinea. I due, che negli ultimi giorni si erano avvicinati più che mai nella casa del GF Vip, hanno avuto una discussione nelle scorse ore che sembra destinata a far naufragare definitivamente la loro intesa. A quanto pare la colpa sarebbe proprio di Antinolfi, reo di avere un atteggiamento troppo altalenante nei confronti di lei, cosa di cui era stato già accusato nei giorni scorsi.

Lo scontro tra Sophie e Gianmaria

Davanti ai tentativi di convincimento di lui, Sophie ha risposto: "Quando non c'è verità i nodi vengono sempre al pettine. Io delle parole non me ne faccio nulla, io mi baso sui fatti e se tu a fatti sei un disastro ogni volta, io non posso starti dietro". "Secondo te non ho voglia di stare vicino a te e trascorrere del tempo insieme?", ha chiesto Gianmaria, ma Sophie sembra non voler avere più nulla a che fare con lui e taglia corto:

"Inizia a dimostrare le cose, ti consiglio di farlo non per me, visto che tra noi è chiusa, ma per le persone che ti vogliono bene"

Il bacio da cui era nato tutto

Un bacio appassionato tra Sophie e Gianmaria aveva fatto iniziare ufficialmente la relazione tra i due concorrenti del reality, che sembravano sempre più affiatati e complici. A quanto pare, però, qualcosa non andava e a farlo notare era stata la giovane ex tronista che parlando apertamente con il gieffino non ha esitato a dirgli ciò che secondo il suo parere non può essere accettato in una fase iniziale di una conoscenza. La 19enne ha dichiarato:

