Al Collegio 6 c’è Beatrice Kim Genco: “Sono non-binary, non mi vedo in nessun genere sessuale” C’è grande attesa per la nuova edizione de Il Collegio, che partirà martedì 26 ottobre. Tra gli studenti c’è anche Beatrice Kim Geco, una ragazza che non teme le proprie opinioni e che probabilmente segnerà molti momenti dell’edizione e sarà un tema di discussione, viste le sue posizioni ferme: “Razzismo, omofobia, misoginia, sono cose che mi fanno arrabbiare molto, soprattutto quando le persone dimostrano grande ignoranza su questo argomento”.

A cura di Andrea Parrella

"Adoro l'arte e i fumetti e non ho paura di niente". Si presenta così Beatrice Kim Genco, tra le allieve del Collegio 6, che tornerà a partire da martedì 26 ottobre, in prima serata su Rai2. Beatrice è tra gli studenti più intriganti di questa sesta edizione del popolarissimo programma, lo dimostra il suo video di presentazione che sta circolando in questi giorni online (i provini del Collegio 6 sono su RaiPlay da diversi giorni).

Chi è Beatrice Kim Geco

Beatrice dice di sé: "Il mio genere si definisce non-binary, non mi vedo in nessuno dei due generi. Razzismo, omofobia, misoginia, sono cose che mi fanno arrabbiare molto, soprattutto quando le persone dimostrano grande ignoranza su questo argomento". Una ragazza che non teme di dire come la pensa e che probabilmente segnerà molti momenti dell'edizione e sarà un tema di discussione, viste le sue posizioni anche in materia religiosa, dato che Beatrice è dichiaratamente di religione pagana, ama i culti celtici e vichinghi ed è politeista. Oltre alla passione per i fumetti, ama la musica punk, hard rock e metal.

Quando inizia Il Collegio 6

È tutto pronto per Il Collegio 6. La nuova edizione del docureality prodotto da Banijay, in onda su Rai2 a partire martedì 26 ottobre con un nuovo anno scolastico ambientato nel 1977. Sono 20 gli alunni che varcheranno i cancelli del collegio Regina Margherita di Anagni, location confermata per la seconda edizione consecutiva. Verranno teletrasportati in un'altra epoca, adattandosi agli usi e i costumi degli anni Settanta.

Il collegio 6, l'ambientazione e dove è stato girato

Il Collegio 6 è stato girato, come è sempre accaduto, nel periodo estivo. Come ambientazione è stata confermata la location dello scorso anno, il convento Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, che nella scorsa edizione aveva rimpiazzato il Convitto Celana, situato a Caprino Bergamasco, sede delle prime quattro edizioni de Il Collegio.