Al Bano jr a Verissimo, la somiglianza col papà è impressionante: “Non amo le telecamere” Nella puntata domenicale di Verissimo, Al Bano jr arriva per fare una sorpresa a suo padre: è il secondo genito nato dalla relazione con Loredana Lecciso. Il ragazzo, 19 anni, si racconta: “Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio. Non mi interessa la notorietà”.

Al Bano jr, secondogenito di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, non ama molto le telecamere ma per suo padre ha fatto un'eccezione. E ha rubato la scena. È successo nel corso della puntata di domenica 26 settembre 2021 a "Verissimo", la seconda puntata in onda di domenica da quando è cominciata questa nuova inedita stagione per la conduttrice Silvia Toffanin. L'entrata in studio del giovanissimo figlio di Al Bano ha sorpreso tutti perché la somiglianza col padre è impressionante.

Le parole di Al Bano jr

Al Bano jr, detto Bido, si è presentato a Silvia Toffanin e ha fatto colpo per la sua incredibile maturità, nonostante la giovane età. Al Bano jr, infatti, ha 19 anni. E ha le idee ben chiare: non vuole fare parte del mondo dello spettacolo.

Abbiamo un rapporto abbastanza buono. È un normale rapporto tra un padre e un figlio, a volte ci sono naturali incomprensioni, ma tutto assolutamente nella norma. Alcune cose io tendo a tenerle per me, cerco di trovare la mia strada, di essere un po' più indipendente. Il mondo dello spettacolo? Non ho questa vocazione. Preferisco studiare e trovare un percorso, magari, diverso e alternativo. La notorietà dei miei genitori? Non mi influenza più di tanto. Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio, come per appunto, tra me e la notorietà loro. Ma è una cosa che non mi influenza, ripeto, io non cerco la notorietà, penso che non mi si addice.

Alla fine di questa discussione, Silvia Toffanin gli ha fatto i complimenti. Lui ha ribattuto: "Le uscite in tv tendo a evitarle, perché non mi sento di parlare di me. Ma per lui e per te, ho fatto un'eccezione".

I fischi con Vittorio Sgarbi al concerto di Franco Battiato

Si è parlato anche dei fischi ricevuti sul palco dell'Arena di Verona per la serata a Franco Battiato, fischi ricevuti insieme a Vittorio Sgarbi. A "Verissimo", il cantante ha confermato la versione del critico d'arte fornita nell'intervista a Fanpage.it: "Non facevamo parte della scaletta, ma siamo stati invitati a salire sul palco e ci hanno fischiato e ci hanno dato dei fascisti. Ci è dispiaciuto".