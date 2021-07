Con la complicità di sempre, Al Bano e Romina Power sono tornati ancora una volta sul palco a cantare insieme, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. L'occasione è lo spettacolo musicale a scopo benefico Una voce per Padre Pio in onda domenica 4 luglio su Rai1, condotto per la prima volta da Mara Venier.

L'esibizione di Al Bano e Romina Power

Com'è noto, Al Bano e Romina sono tornati da anni a fare coppia fissa dal punto di vista musicale, ma sul piano amoroso si sono separati nel 1999 dopo 29 anni di matrimonio e lui è legato a Loredana Lecciso, con cui convive dal 2001 e dalla quale ha avuto due figli, Jasmine e Albano jr. (oltre ai quattro nati da Romina: Ylenia, scomparsa in circostanze mai chiarite, Yari, Cristel e Romina jr.). L'alchimia sul palco però è sempre la stessa e non è mancato il classico siparietto tra Carrisi e la Power, che una volta riuniti sul palco dopo le rispettive esibizioni soliste si sono chiesti reciprocamente "Come va il cuore?": la conversazione è però subito virata sui problemi cardiaci avuti dal cantante in anni recenti. Poi, sul finire di "Ci sarà", sul verso "Un modo più umano per dirsi…" di Romina, Al Bano inizialmente si è rifiutato scherzosamente di continuare con "Ti amo". Durante l'esibizione del pezzo c'è stato anche un po' di imbarazzo da parte di Al Bano, che ha chiesto al pubblico di cantare, ottenendo scarsi risultati: "Qui non canta nessuno, guardate che Padre Pio si arrabbia. Coristi, date una mano". L'intera performance è disponibile nel video in fondo all'articolo.

Tutti pazzi per Giulia Stabile

L'edizione 2021 ha avuto anche una grossa fetta di spettatori giovanissimi, che si sono sintonizzati su Una voce per Padre Pio per seguire la beniamina Giulia Stabile. La ballerina vincitrice di Amici 2021, amatissima dai fan del talent, si è esibita in un segmento emozionante, sulle note d I’m Kissing You di Des’ree, brano presente nella colonna sonora del film Romeo + Giulietta di William Shakespeare, diretto da Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Tra gli ospiti della serata, anche Orietta Berti, Katia Ricciarelli e Gigi D'Alessio. Più in basso, il filmato con la performance della Stabile.