Akash Kumar torna ad attaccare Andrea Cerioli. Lo fa dalle pagine del settimanale Novella2000 cui affida un durissimo sfogo rivolto all’ex naufrago dell’Isola dei famosi, suo compagno di avventura. “A me di quello che pensa Cerioli poco importa. Mi sento superiore a uno che è conosciuto solo per essere stato tronista a Uomini e Donne, con tutto il rispetto per la trasmissione”, tuona Akash, “Io sono un modello professionista, ho lavorato con Giorgio Armani, tra un po’ mi vedrete nella nuova campagna pubblicitaria Keaton e sono il volto di Benetton. La mia carriera, Cerioli se la sogna. Che altro devo aggiungere?”.

“Andrea Cerioli? Fare il pr è il lavoro che gli si addice”

Ma il modello continua ad attaccare Cerioli. Sostiene di averlo conosciuto quando era ancora un giovanissimo pr, attività che ritiene gli si addica più che lavorare in tv: “Conosco Andrea da quando era p.r. alla discoteca Papeete Beach di Milano Marittima, quello è probabilmente il lavoro che più gli si addice. Inoltre, con uno che modifica le foto sui social per apparire più bello non mi potrei mai rapportare. È arrivato in Honduras completamente diverso. Nella mia vita non ho mai usato Photoshop. Il mio fisico è esattamente quello che avete visto in tv”.

in foto: Akash Kumar

Ad Arianna Cirrincione: “Mi ha dato del drogato”

Ma Akash non ne ha solo per Cerioli. A finire bersaglio della sua rabbia anche Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea: “Quando ho detto che lui si photoshoppa la sua fidanzata si è arrabbiata. Questa donna mi ha attaccato dandomi del drogato. Ma come si permette? Io non ho mai fatto uso di stupefacenti. È una vera e propria diffamazione e non posso tollerarla. Perché lui ce l’ha con me? Forse mi teme, chissà”. Parole durissime alle quali, per il momento, Andrea e la compagna Arianna non hanno ancora risposto.