Ilary Blasi diventa padrona di casa all’Isola dei famosi come lo era al Grande Fratello Vip, con la stessa capacità di riempire i tempi della diretta. La battuta pronta della conduttrice, sua cifra stilistica nonché elemento che la rende riconoscibile dalle colleghe, ha colto di sorpresa Akash Kumar, modello e concorrente di questa edizione del reality, la prima affidata alla presentatrice moglie di Francesco Totti.

Akash Kumar ha paura dell’acqua

A bordo dell’elicottero dal quale dovrà lanciarsi per raggiungere la sua isola – è stato destinato all’isola dei “Rafinados” – Akash ha confidato di avere paura dell’acqua a causa di un incidente del quale è stato vittima quando era bambino: “Ho un po’ di ansia perché non so nuotare, ho un po’ di paura. Ho paura dell’acqua perché da piccolo ho avuto un incidente al lago e da allora non ho più nuotato”. Pronta la replica della conduttrice che si è chiesta, e ha chiesto all’interessato, se fosse sicuro di avere scelto il programma giusto: “Ma tu lo sai che intorno alle isole c’è l’acqua? Sei venuto a fare l’Isola dei famosi, Akash. Buttati. Dimostra a tutte le ragazze che ti stanno guardando aspettano il tuo tuffo. Dimostra che oltre agli occhi c’è di più”.

Simone Rugiati racconta l’amico Akash Kumar

A raccontare l’amico Akash è stato Simone Rugiati, chef già popolare in tv. È lui a supportarlo dallo studio dell’Isola dei famosi: “Avrei più paura di lui sull’isola che quanta ne ha lui dell’acqua perché è esplosivo. Il gioco è sulla terraferma quindi secondo me è più pauroso lui. Lo vedo bene perché ha un carattere un po’ particolare. Una sera sono andato a cena con lui e si è presentato dicendo ‘Salve, è arrivato Dio’. Però ha un modo di fare che dopo un po’ è fantastico. Si mette una barriera davanti ma in realtà è molto più sensibile e bravo di quello che sembra”.