Ainett Stephens e la morte di mamma e sorella, perché le avrebbero uccise e bruciate vive Ainett Stephens ha raccontato al Grande Fratello Vip 2021 la triste storia della sua famiglia. La mamma Margarita e sua sorella sono scomparse nel 2004 e da allora non si è saputo più nulla di loro. “Facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad e tornare a Natale, ma ci hanno detto che forse, per derubarle, le hanno rapite e bruciate vive”, dichiarò la showgirl a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 6 febbraio scorso.

Ainett Stephens ha raccontato al Grande Fratello Vip 2021 la triste storia della sua famiglia. La mamma Margarita e sua sorella sono scomparse nel 2004 e da allora non si è saputo più nulla di loro. Prima di confessarlo ad Alfonso Signorini al Gf Vip, la ‘gatta nera' del mercante in fiera, quiz che le diede la gloria nei primi anni 2000, rivelò a Silvia Toffanin i dettagli di questa tragedia familiare nella puntata di Verissimo del 6 febbraio scorso.

Facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Dal 2004 a oggi nessuna traccia.

Cosa è successo alla mamma e alla sorella di Ainett Stephens

Ainett Stephens ha spiegato l'idea che si è fatta rispetto alla scomparsa di madre e sorella, precisando che in alcuni posti del SudAmerica è piuttosto frequente che situazioni di questo tipo possano avvenire e rimanere impunite: "Io penso che per derubarle le hanno rapite e poi uccise. Il vero problema è che in alcuni paesi del Sudamerica le misure correttive non vengono applicate nel modo giusto, quindi c’è molta impunità. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine".

La showgirl è diventata la capofamiglia all'improvviso e si è fatta carico di fratelli e sorelle che vivevano ancora in Venezuela: "Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle, ci siamo dati tanta forza e siamo rimasti più uniti che mai perché mia mamma avrebbe voluto così. Io e i miei fratelli abbiamo cercato sempre di ricordare il meglio di nostra madre. Io ho preso tutti loro con me perché a quel punto avevano bisogno di una guida e io ero la maggiore".

Perché Ainett Stephens oggi è serena quando ne parla

Perché Ainett Stephens ne parla in modo così sereno e sembra impermeabile a qualsiasi emozione? La motivazione è legata a una forte fede, che l'ha resa convinta e consapevole di non aver vissuto un addio con mamma Margarita e sua sorella: "Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò, non penso sia un addio definitivo, e questo mi fa essere più serena. Per il mio futuro mi auguro di vedere mio figlio crescere e sviluppare al meglio le sue capacità".