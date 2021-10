Ainett in lacrime per il compleanno del figlio affetto da autismo: “Non mi sono mai separata da lui” Nella casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini organizzano una sorpresa per il sesto compleanno di Christopher, figlio di Ainett Stephens. L’ex Gatta Nera della tv manda un messaggio pieno d’amore al piccolo, affetto da autismo, e commossa si sfoga con alcune compagne per non essere accanto a lui in giorno così speciale: “Da quando ho ricevuto la diagnosi non mi sono mai separata da lui. È un bambino che ha esigenze particolari”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, oggi (18 ottobre) è un giorno speciale per Ainett Stephens: il sesto compleanno di suo figlio Christopher. L'ex Gatta Nera della tv e gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia hanno voluto preparare al piccolo una sorpresa speciale. Ainett, emozionata e dispiaciuta di non essere con lui in questo giorno, gli ha mandato un dolce messaggio d'amore: "Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita, senza di te nulla avrebbe senso".

Ainett in lacrime per il figlio autistico: "Non mi sono mai separata da lui"

Ainett si commuove pensando al figlio Christopher nel giorno del suo sesto compleanno e si sfoga con alcune inquiline: "Mi sono commossa un pò pensando che oggi il mio piccolino fa gli anni e io non sarò con lui". Christopher è il figlio che Ainett ha avuto con Nicola Radici, suo ex marito. Come ha raccontato lei stessa nel salotto di Verissimo, è affetto da autismo e all'età di due anni ha spesso di parlare. In un giorno così speciale per lui, la showgirl venezuelana soffre al pensiero di non potergli stare vicino: "Da quando ho ricevuto la diagnosi non mi sono mai separata da lui. È un bambino che ha esigenze particolari. Le terapiste mi hanno detto ‘lui non guarirà mai e si porterà questa condizione in eterno'".

La dedica di Ainett per il compleanno del figlio

Per festeggiare il sesto compleanno di Christopher, gli inquilini della Casa del GF Vip hanno deciso di organizzare una sorpresa: ognuno di loro ha indossato una maglia con una lettera della scritta "Tanti auguri Christopher" e tutti insieme hanno cantato la canzone di buon compleanno al piccolo. Ainett, con la torta in mano, ha mandato un messaggio pieno d'amore a suo figlio, dispiaciuta di non essere lì con lui in questo giorno così speciale: "Volevo dirti che sei l'amore della mia vita, in queso giorno così speciale per te, il tuo sesto compleanno. Anche se non siamo insieme, spero che tu da casa possa capire quanto ti amo. Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita, senza di te nulla avrebbe senso. Mi manchi tantissimo, ti amo tanto".