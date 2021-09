La vita privata di Ainett Stephens: “Mio figlio è autistico”, il video prima del GF Vip La “Gatta Nera” del programma “Il Mercante in Fiera” è una concorrente del Grande Fratello Vip 2021, che prende il via questa sera (13 settembre) su Canale 5. In un’intervista, la showgirl venezuelana ha parlato della sua vita lontana dai riflettori, del matrimonio e del piccolo Christopher: “Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico”.

A cura di Elisabetta Murina

Mancano poche ore alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà questa sera, 13 settembre, su Canale 5. A varcare la porta rossa dall'alto del suo 1,82 metri d'altezza ci sarà lei e altri 21 vip concorrenti: attori, influencer, personaggi dello spettacolo e tanti altri. Tra questi c'è Ainett Stephens, la venezuelana nota al grande pubblico come "La Gatta Nera" nel quiz Il Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno. Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, la showgirl 39enne ha raccontato la sua vita lontana dai riflettori in una lunga intervista a Verissimo di Silvia Toffanin, parlando del suo matrimonio e del figlio affetto da autismo.

L'ex marito Nicola Radici e il figlio Cristopher

Nel 2015 Ainett Stephens è convolata a nozze con Nicola Radici, imprenditore e dirigente calcistico di squadre come l'Atalanta, l'Albinoleffe e il Prato, di 10 anni più grande di lei. I due hanno avuto un figlio, Christopher, che oggi ha 5 anni. Ma come ha raccontato la showgirl venezuelana nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, i primi anni del piccolo non sono stati facili: "Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. Questa esperienza mi ha cambiato la vita". Tuttavia, grazie alla sua fede e alla sua forza, Ainett ha deciso di rialzarsi in piedi per il piccolo Christopher: "Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità", ha raccontato la modella a Verissimo. Attualmente, la showgirl è separata e vive a Marbella, in Spagna.

Cristopher saluta mamma Ainett che parte per il GF Vip

Ainett Stephens al GF Vip 6, la carriera dell'ex Gatta Nera in TV

L'ex "Gatta Nera" inizia la sua carriera nel 2000, quando raggiunge la semifinale nel concorso Miss Venezuela e posa per un calendario. Arrivata in Italia, lavora come modella fino alla partecipazione che le ha dato popolarità: il programma Il Mercante in Fiera condotto da Pino Insegno e in onda su Italia 1. Da quel momento partecipa ad altri programmi tv, come Ciao Darwin e Matricole e Meteore con Nicola Savino. Ora è pronta a entrare nella casa del GF Vip 2021 con l'obiettivo, come ha dichiarato in una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, di "rimettersi in gioco".