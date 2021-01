Agostino Penna, musicista reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Tale e Quale Show, ha scoperto di essere positivo al Covid. È lui stesso ad annunciarlo con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Penna ha appreso di essere positivo martedì 19 gennaio. Ha spiegato di avere atteso qualche giorno per metabolizzare la notizia prima di condividerla:

Ed eccomi qua..ciao amici! L’odioso bastardo ha colpito anche me! La bella notizia l’ho appresa martedì 19, il giorno preciso del mio compleanno (mi scuso coi tantissimi a cui non ho risposto)..ma riservatezza e consueta ritrosia a spettacolarizzare il privato hanno avuto bisogno di metabolizzare prima un po’ per qualche giorno…e smaltire anche un po’ di stizza e incredulità, confesso. Perché dopo aver superato senza problemi il più esposto periodo del recente Tale e Quale Show, vissuto con attenzione da vicino l’esperienza parallela del nostro caro Carlo Conti e poi soprattutto quella recente e molto difficile della mia cara cugina, io ancor più portabandiera instancabile delle regole ferree in casa e fuori, mille attenzioni e raccomandazioni ai miei intorno, iper controllo, doppie mascherine, mega protezioni ..pochissime frequentazioni, tutto e di più insomma, sono stato davvero spiazzato. E quando e DOVE MAI si può essere infilato?! Ma È così. E accettiamo. Questo maledetto animale è DECISAMENTE INSINUANTE E SUBDOLO! Ad ogni modo..come sempre, da instancabili guerrieri combattiamo e superiamo anche questa. Dopo i giorni scorsi più fastidiosi ora tutto pare avviarsi per il meglio. STO BENE, a riposo e in fervente attesa il responso dei tamponi prossimi.

Agostino Penna sta bene

Ma il musicista, vincitore di Tale e Quale Show, specifica di stare bene e di essere in attesa del responso dei prossimi tamponi: “Questa è per me anche una nuova occasione per “leggere e leggersi” un po’ meglio nelle piegoline della Vita…comunque sempre tanto Meravigliosa e a cui sono molto grato! Lo sono alle persone che AMO e che mi graziano di amarmi…la mia fantastica famiglia..e quella dei miei tanti amici. E sono grato alla mia inseparabile amica musica che continua sempre a navigarmi il cuore ..e i mille progetti a ruggirmi dentro”. E conclude: