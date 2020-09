in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip è meno semplice di quel che sembra, questo è quanto stanno appurando gli inquilini man mano che i giorni passano tra le mura della casa di Cinecittà. Ad avere qualche perplessità è Adua Del Vesco che parlando con gli altri compagni d'avventura manifesta il suo disagio nel dover mettere in atto certi meccanismi di difesa, oltre che di controllo del gioco che non appartengono alla sua personalità, facendola vacillare sulla convinzione di continuare il reality.

Adua indecisa sul da farsi

Tanti sono i momenti di sconforto che i concorrenti del Grande Fratello si trovano a dover affrontare durante il periodo che trascorrono nella casa di Cinecittà, molti i pensieri che mettono in crisi la loro determinazione e fanno ripensare alle dinamiche del gioco. Ed è così, quindi, che Adua Del Vesco si è lasciata attanagliare dal dubbio sul come affrontare un'esperienza per la quale sente di dover agire non secondo il suo sentire, ma in base a delle strategie e parlando tra le lacrime con Francesco Oppini, tra i nuovi arrivati, Matilde Brandi e Dayane Mello dichiara: "Io mi sento veramente in difficoltà, sto pensando se rimanere. So che questo gioco mi porterà a mettermi necessariamente contro qualcuno e io non sono cattiva, non lo so fare, questa cosa mi fa stare male". Gli altri inquilini cercano di farle comprendere che all'interno di un reality come il GF queste dinamiche sono all'ordine del giorno e nessuno dovrebbe offendersi, come è giusto elaborare delle "tattiche" che possano salvare ognuno di loro.

Le perplessità sulla nomination

I dubbi nascono in merito alla nomination della scorsa settimana, che vedono per la seconda volta, sebbene la prima non fosse a rischio eliminazione, al televoto Massimiliano Morra. L'attore napoletano, con cui la giovane messinese ha avuto un confronto nel corso della prima puntata, essendo il suo ex, si è rivelato anche l'unica persona con cui l'attrice non è riuscita a socializzare:"È l'unica persona che non ho dialogato, ho cercato di approcciarmi ma è difficile e anche lui mette un muro nei miei confronti", questo quanto dichiarato in trasmissione e, col senno di poi, pare che la 25enne abbia maturato qualche indecisione a riguardo.