Adriano Celentano riappare, attacca Bianca Berlinguer e annuncia: “Penso a un ritorno in Tv” Il molleggiato torna a parlare su Instagram, attaccando duramente la conduttrice di Cartabianca per la condotta nel corso del programma di Rai3, elogiando invece Floris per aver dato spazio a Sigfrido Ranucci. A fine messaggio poi lancia quella che sembra una provocazione mista a burla e reale intenzione, immaginando un nuovo programma a cui invitare proprio Bianca Berlinguer.

A cura di Andrea Parrella

Adriano Celentano torna a parlare. Il molleggiato ha usato il suo account Instagram per tornare a parlare pubblicamente, con una lettera indirizzata a Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca su Rai3. Quelle di Celentano all'indirizzo di Berlinguer sono parole molto dure, inerenti il comportamento della conduttrice nella puntata del programma andata in onda il 2 novembre su Rai3 nei confronti di Gianluigi Paragone:

Ho sempre pensato che il conduttore fosse il mestiere che piùdi tutti ha una grande responsabilità verso i telespettatori. Ossia quello di valorizzare nel modo più obbiettivo il pensiero dei propri ospiti e farlo arrivare nelle case degli italiani nel modo più comprensibile. Ma tu cara Berlinguer, ieri sera con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco "Bianca"… Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua di trasmissione. L'hai investito come si fa nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì. E quando Paragone ti ha chiesto: "Allora vuoi dirmelo tu quello che devo dire?" tu continuavi a inveire e a quel punto lui ha pensato bene di mettersi il bavaglio. E qui scatta inesorabilmente l'atto più violento: la sua immagine viene brutalmente cancellata.

Celentano elogia Floris

Il riferimento è alla puntata di Report dello scorso lunedì, finita al centro di proteste del Pd e Forza Italia per presunte tesi no vax supportate dal programma di Ranucci. Celentano prosegue: "Mentre a pochi minuti di distanza il bravo Floris a DiMartedì senza nemmeno accorgersi, ti dava una lezione di grande democrazia. Non solo ha parlato di ciò che Report ha svelato, ma ha addirittura invitato l'autore del programma investigativo Sigfrido Ranucci. Cara Bianca, posso dire (anche a causa del Covid) che non sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive". Ma chiude il messaggio con un'informazione, che non è chiaro se si tratti di una burla o di una seria intenzione:

Se può consolarti, ti do una primizia: sto pensando di tornare in televisione con un programma dal titolo: "Il conduttore". E tu sarai il primo ospite".

Ranucci a La7, il commento del conduttore di Report

A proposito della presenza di Sigfrido Ranucci come ospite a DiMartedì, che certamente stride rispetto al suo ruolo di vicedirettore di Rai3 e sollevato non poche polemiche, Ranucci ha commentato in maniera altrettanto dura proprio nei confronti di Bianca Berlinguer: