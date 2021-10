Addio Gibbs, Mark Harmon lascia per sempre NCIS – Unità anticrimine Mai più “NCIS – Unità anticrimine” per il suo attore simbolo – e anche il più pagato. Parliamo di Mark Harmon nel ruolo del caposquadra Leroy Jethro Gibbs. La stagione 19 infatti sarà l’ultima in cui gli appassionati spettatori vedranno il loro amato personaggio. Lo showrunner: “Allontanamento volontario”.

Dopo diciannove stagioni ha detto basta. Mai più "NCIS – Unità anticrimine" per il suo attore simbolo – e anche il più pagato. Parliamo di Mark Harmon nel ruolo del caposquadra Leroy Jethro Gibbs. La stagione 19 infatti sarà l'ultima in cui gli appassionati spettatori vedranno il loro amato personaggio.

L'attore voleva andare via

L'addio del personaggio arriva dopo la quarta puntata della diciannovesima stagione, ma stando a quanto dichiarato dallo showrunner Steve Binder, non si è trattato di un fulmine a ciel sereno: "Mark Harmon aveva manifestato da tempo l'idea di voler andare via". NCIS – Unità anticrimine è una delle serie tv più longeve d'America e del mondo. L'attore era da tempo che aveva discusso di una sua presenza in maniera limitata nella stagione in corso. Il suo personaggio lascerà volontariamente la sezione, in cerca di altro. L'attore, proprio come il suo personaggio, aveva espresso stanchezza nei confronti di tutto l'impianto produttivo e ha così deciso di lasciare la produzione per motivi personali. L'attore, però, manterrà il suo ruolo di produttore esecutivo dello show. Steve Binder ha commentato: “Mai dare Gibbs per finito”.

L'uscita di scena

La quarta puntata della stagione numero 19 è stata trasmessa (orario italiano) nella notte tra l'11 e il 12 ottobre. Il personaggio di Gibbs ha trovato una nuova vita in Alaska ed è deciso a restare nell'estremo territorio degli Stati Uniti perché non ha ancora superato il trauma per la morte della prima moglie Shannon e di sua figlia Kelly.

La storia di NCIS

NCIS – Unità anticrimine segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale ed investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso. La prima puntata è stata trasmessa il 23 settembre 2003.