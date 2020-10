I suoi compagni di scuola la ricordano così, allegra, sorridente e con il microfono in mano. Veronica Franco amava la musica, la sua più grande passione. Era il suo modo di comunicare agli altri l'immensa gioia di vivere che aveva dentro. La 19enne non ce l'ha fatta, è morta dopo una battaglia contro la leucemia che dal 2018 la costringeva a pesanti cure e terapie. Dalla sua sedia a rotelle, aveva emozionato il pubblico di Tu sì que vales. Su quel palco, nella puntata andata in onda lo scorso 12 settembre, Veronica aveva trasmesso un messaggio importante, un tributo alla vita e alla positività, sulle note della sua versione di ‘Hallelujah‘. L'istituto Bona di Biella, la sua scuola, ha voluto ricordarla con un commuovente video tributo comparso qualche ora dopo la sua scomparsa.

Veronica Franco emoziona il pubblico a Tu sì que Vales

Difficile dimenticare il suo volto pieno di gioia ed emozione. Tenere il microfono andare e lasciarsi andare alle emozioni era il suo modo di comunicare, non solo sofferenze, ma anche tanta voglia di lottare e di vivere. Lo aveva capito la giuria, in lacrime già dalle prime note della sua esibizione. Forte, emozionante, carica di significato. Gerry Scotti in lacrime si asciugava il viso con un fazzoletto, ma tutti in studio, d'altronde, erano visibilmente commossi. Dalla sua postazione, piccola ma grande su quel palco, Veronica Franco era riuscita a dire tra le lacrime: "Per me il palco è tutto".

Il ricordo del biker Vanni Odera

Vanni Odera è il biker che aveva tanto creduto in lei. Con la mototerapia, portava il suo contributo negli ospedali pediatrici. Un giorno la voce di Veronica Franco lo aveva colpito e commosso al tal punto da decidere di portarla sl palco di Canale 5, così che tutti potessero emozionarsi con la sua storia e il suo talento. Il giorno della sua scomparsa, Odera ricorda Veronica con un messaggio commosso, spiegando quanto sia stato importante il contributo della 19enne nella sua vita: