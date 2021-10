Ad Amici si parla del bacio di Serena e Albe, Maria De Filippi: “Siete giovani avete fatto bene” Anche nella puntata di Amici in onda la domenica pomeriggio si è parlato del bacio tra Serena Carella e Albe. I due sono la prima vera coppia di questa edizione del talent e hanno affrontato la cosa, con un certo imbarazzo. Ma a stemperare il tutto ci pensa Maria De Filippi che, invece, incoraggia questo sentimento.

A cura di Ilaria Costabile

Durante l'appuntamento domenicale con Amici21, c'è stato un momento dedicato a quanto è accaduto in casetta nei giorni scorsi tra Serena e Albe, i due si sono avvicinati molto ed è scattato un bacio. Maria De Filippi ha voluto mostrare questo flirt, sottoponendolo all'attenzione dei coach che hanno dovuto indovinare, prima di vedere i filmati, di chi si trattasse. I due ragazzi, ovviamente, hanno assistito alla cosa visibilmente imbarazzati.

Il bacio tra Albe e Serena

È scoppiato il primo vero flirt nella Scuola di Amici, se inizialmente l'attenzione era rivolta a Carola Puddu e Luigi Strangis, tra cui sembrava ci fosse una simpatia piuttosto evidente, i primi a far parlare del loro legame sono Serena Carella e Alberto la Malfa. Ad indovinare la coppia è Raimondo Todaro che ha qualche tentennamento iniziale, ma poi dallo sguardo dei ragazzi capisce che si tratta proprio dei due allievi che ha nominato. Serena è visibilmente imbarazzata e si copre il volto con le mani, mentre Alberto la prende decisamente sul ridere e guarda divertito i filmati mandati da Maria De Filippi. La conduttrice, rendendosi conto della reazione dei due: "Serena, dai, sei giovane hai fatto benissimo. Ma ci mancherebbe".

Albe è fidanzato fuori?

Sembra però che Albe fuori dalla scuola abbia una storia d'amore. La ragazza, infatti, si chiama Giulia e una volta venuta a sapere del bacio tra il suo ragazzo e la ballerina Serena, ha pubblicato sul suo profilo Instagram due stories, poi immediatamente cancellate. In una ha condiviso una romantica foto con il cantante e nell'altra le anticipazioni della puntata, in cui si annunciava il bacio. Il ragazzo, però, non aveva fatto menzione della cosa alla ballerina e, infatti, si è lasciato trasportare dall'emozione, non è detto che questo dettaglio non emerga, prima o poi, durante una delle prossime puntate.