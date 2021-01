"Il bello della diretta" è quella frase tipica del linguaggio televisivo che esiste per ridimensionare l'effetto di una gaffe o di un momento di imbarazzo. Si può certamente parlare del "bello della registrazione" per descrivere quanto accaduto ad Affari Tuoi – Viva gli sposi nella puntata di sabato 2 gennaio. Il programma, riportato in Tv da Carlo Conti in una versione speciale, è incappato in uno di quei classici casi che riverberano soprattutto attraverso i social.

Il mistero del pacco ad Affari Tuoi

A metà della seconda puntata del programma, si è verificato un imprevisto di cui è difficile ricostruire la natura. Oggetto dell'accaduto è il pacco della coppia di sposi protagonista della puntata, che presenta un cambiamento importante tra un'inquadratura e quella successiva. Prima si vede il filo che lo tiene chiuso staccato dalla classica ceralacca che indusse Paolo Bonolis a inventare il motto "scavicchi ma non apra". Poi, nell'inquadratura che segue, il filo è tornato magicamente ad essere attaccato alla stessa ceralacca. Cosa è accaduto? Probabilmente si è trattato di un problema di montaggio. Chi ha visto il programma avrà notato dei tagli decisamente vistosi nei primi minuti della puntata, mentre Carlo Conti presentava gli ospiti in studio e non è escluso che l'accaduto sia figlio della stessa logica. Anche perché credere a una versione differente significherebbe pensare a delle irregolarità.

Il successo del ritorno di Affari Tuoi

Intanto la prima puntata di Affari tuoi – viva gli sposi è andata benissimo, riuscendo a chiudere in un orario che ricorda la prima serata di tanti anni fa, ovvero le 22.53 e soprattutto superando i 5 milioni di spettatori. Più complessa sarà la sfida del sabato sera quando tornerà in onda Maria De Filippi con C'è posta per te, a partire dal 9 gennaio, sfidando proprio il programma di Conti.