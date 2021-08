Accordo Sky-Dazn, tutte le partite di Serie A nei locali pubblici L’emittente satellitare sigla un accordo con DAZN accaparrandosi la sublicenza per la trasmissione di tutte le partite di Serie A dei prossimi tre anni via satellite, nei locali pubblici. I clienti di hotel, bar ed altri tipi di locali commerciali potranno vedere i match del campionato sull’apposito canale Sky Sport Bar (ch. 215).

A cura di Andrea Parrella

Il campionato di Seria A 2021-2022 è alle porte e in questi giorni si ultimano i preparativi per la partenza del campionato, che prenderà il via nel weekend: si parte da Inter-Genoa del 21 agosto, ore 18.30. In queste ore Sky annuncia un accordo triennale siglato con DAZN per la trasmissione di tutte le le partite di Serie A Tim nei locali pubblici (bar, hotel e altri punti commerciali abbonati a Sky.

In cosa consiste l'accordo Sky-DAZN

L'accordo tra Sky e DAZN permetterà di seguire tutte le 10 partite di giornata sul nuovo canale Sky Sport Bar (ch. 215), con i match commentati dalla squadra di Sky Sport. Si tratta di un accordo che permette a Sky di estendere ai clienti business (quelli che fruiscono dell'offerta riservata ai locali pubblici) di aggiungere alle 3 partite di Serie A già comprese nell'offerta base le 7 rimanenti, sublicenziate a Sky da DAZN. Oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno, sempre grazie all’accordo con DAZN, sarà possibile vedere su Sky Sport Bar anche le migliori partite della Liga spagnola.

L'accordo Sky-DAZN si aggiunge a quello già stretto dall'emittente satellitare con Amazon, in base al quale tutti i bar, gli hotel e i locali pubblici abbonati a Sky trasmetteranno via satellite le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League e la Supercoppa Uefa, sempre trasmessa da Amazon Prime Video, per il triennio 2021/2024.

Come vedere la Serie A in Tv nei prossimi tre anni

L'accordo in questione non riguarda dunque i clienti tradizionali di Sky, che per vedere tutte le partite di Serie A dovranno necessariamente combinare l'abbonamento alla Tv satellitare con quello a DAZN. La piattaforma streaming trasmetterà tutte le 10 sfide in programma per ogni giornata di Serie A, per un totale di 380 match all'anno. Di queste, 7 su 10 saranno in esclusiva, per un totale di 266 a stagione. Le altre 3 partite per ogni turno, invece, saranno trasmesse in co-esclusiva con Sky, dove si potranno vedere 114 gare per ogni anno del prossimo triennio.