Amazon raggiunge un accordo con Sky per la Champions League: ecco dove vedere le partite È stato siglato un accordo triennale con Amazon che permetterà a tutti i bar, gli hotel e i locali pubblici abbonati a Sky di trasmettere via satellite le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League e la Supercoppa Uefa, sempre trasmessa da Amazon Prime Video, per il triennio 2021/2024.

Il nuovo accordo Amazon-Sky

I frutti di questo nuovo accordo tra Amazon e Sky si vedranno già dal prossimo 11 agosto, alle ore 21, quando si sfideranno il Chelsea (vincitore dell'ultima Champions League) e il Villareal (vincitore dell'ultima Europa League) per la partita che assegnerà la Supercoppa Europea. Con il nuovo accordo, i clienti Sky Business che già fruiscono dell'offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno a disposizione ogni mercoledì sera un match sul nuovo canale Prime Video Sportsbar. Questo nuovo accordo amplia l’offerta delle Coppe Europee disponibile per i bar e gli hotel abbonati a Sky che, per il triennio 2021-24, include quindi tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League.

La Champions League su Amazon

Inter, Atalanta, Juventus e Milan: sono i quattro club della Serie A che giocheranno nella prossima edizione della Champions League. Le gare su Amazon Prime Video saranno commentate da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Il team di giornalisti che affiancherà i due commentatori sono: Marco Cattaneo, Giulia Mizzoni e Alessia Tarquinio, a bordocampo. Tra i ‘talent' in studio: Luca Toni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Gianfranco Zola, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio e Gianpaolo Calvarese. Le partite trasmesse da Amazon Prime Video saranno in tutto 16: le principali sfide dei preliminari, ma anche i gironi, gli ottavi, i quarti e le semifinali.