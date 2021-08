A un mese dalla morte di Raffaella Carrà, speciale Techetechetè tutto dedicato a lei Giovedì 5 agosto appuntamento nel preserale di Rai1 con il ricordo di Raffaella Carrà. Techetechetè dedicherà alla conduttrice un’intera puntata speciale, in onda a un mese esatto dalla scomparsa di Carrà, morta a 78 anni il 5 luglio del 2021. Il tema della puntata saranno i grandi ospiti avuti da Carrà nei suoi programmi. Ospiti, ma spesso erano soprattutto facce amiche.

È trascorso quasi un mese dalla morte di Raffaella Carrà. Un addio doloroso a un'icona indimenticabile della televisione e della musica italiana che ancora oggi si fatica a sopportare. Per omaggiare ancora una volta questa grande artista, a un mese esatto dalla sua scomparsa Techetechetè propone uno speciale previsto per giovedì 5 agosto, in onda su Rai1 alle 20.35. La puntata si intitola Raffaella & Friends e avrà come filo conduttore proprio i grandi personaggi del mondo dello spettacolo ospitati da Raffaella Carrà nei suoi programmi.

I grandi ospiti di Raffaella Carrà

Spesso, più che personaggi noti, erano semplicemente suoi amici anche nella vita reale, personaggi con cui ha realizzato duetti fantastici, ma anche interviste preziose. La puntata speciale di Techetechetè proporrà una carrellata di queste partecipazioni nei programmi di Raffaella: dai duetti con Katia Ricciarelli e Renato Zero ai debutti celebri, come quello della giovanissima Elisa a Sanremo, ad ospitate come quella di Roger Moore a “Canzonissima”, subito dopo il suo primo film da 007.

Carramba in onda su Rai1 ogni settimana

L'omaggio di Techetechetè si aggiunge a quello di tutta la rete, Rai1, che in ricordo di Raffaella Carrà sta mandando in onda da alcune settimane, in prima serata, le puntate più belle di Carramba che sorpresa, uno degli ultimi grandi successi della conduttrice.

La morte di Raffaella Carrà il 5 luglio 2021

Era il 5 luglio quando giunse, improvvisa e beffarda, la notizia della sua scomparsa in seguito a una lunga malattia. Seguirono celebrazioni commosse e sentite da parte del mondo dello spettacolo, ma soprattutto della gente comune che era legata per un qualsivoglia motivo a Raffaella Carrà. Dopo la camera ardente, tenuta aperta per due giorni presso il Campidoglio, erano stati celebrati sempre a Roma i funerali di Raffaella Carrà, con grande partecipazione.