A che ora esce The Ferragnez su Prime Video, gli episodi della serie di Chiara Ferragni e Fedez Da giovedì 9 dicembre saranno disponibili i primi cinque episodi del docu-reality “The Ferragnez- La serie”, in cui si racconta la vita quotidiana della coppia più famosa del web: Fedez e Chiara Ferragni, a cui si uniranno anche le rispettive famiglie.

A cura di Ilaria Costabile

Giovedì 9 dicembre 2021 sarà disponibile il docu-reality "The Ferragnez" su Amazon Prime Video, in cui viene raccontata la vita di tutti i giorni della coppia più famosa del web, ovvero Chiara Ferragni e Fedez. Inizialmente verranno caricati sulla piattaforma streaming i primi cinque episodi, mentre gli ultimi tre arriveranno successivamente. Per il rapper milanese non si tratta della prima collaborazione con Amazon, di cui infatti è brand ambassador e, d'altronde, ha contribuito anche alla realizzazione della sigla della docu-serie, ovviamente cantante da lui.

A che ora esce The Ferragnez su Prime Video

Solitamente i contenuti caricati sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video, non seguono una vera e propria programmazione, ragion per cui non è facile stabilire a che ora il docu-reality "The Ferragnez" farà la sua comparsa in streaming. È probabile, però, che ci siano ben due possibilità: la prima prevede che a mezzanotte sia già online, la seconda che l'orario previsto sia le nove del mattino. In ogni caso, quindi, da giovedì 9 dicembre i primi cinque episodi della serie sono senza dubbio disponibili.

Leggi anche Ferragnez: come vedere la serie gratis in streaming su Amazon Prime Video

The Ferragnez, di cosa parla la serie

Il docu-reality Amazon Original- The Ferragnez – La serie è un'occasione per i fan di scoprire cosa si nasconde dietro il mondo quasi sempre patinato di Instagram. La serie racconta un momento ben preciso, quello che va dalla fine del 2020 all'inizio del 2021, in piena pandemia, non mancherà il racconto di eventi importanti come Sanremo, la seconda gravidanza di Chiara Ferragni, ma non sono solo questi gli eventi che saranno al centro di questo racconto totalmente senza filtri. Il pubblico potrà vedere, infatti, l'incontro con le rispettive famiglie e anche amici della coppia. Tanto Fedez quanto l'imprenditrice digitale si racconteranno in un vero e proprio flusso, parlando di gioie, dolori, sofferenza, dubbi, come una qualsiasi coppia. Una famiglia che, come tante, ha i suoi alti e bassi, per poi ritrovarsi unita sul divano, come accade nella sigla che introduce la serie, a mo' dell'iconica scenetta de I Simpson, e cantata da Fedez.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Le puntate sono nel complesso otto, quindi una volta caricati gli ultimi tre episodi, si conclude la prima stagione della serie che è disponibile sulla piattaforma di Prime Video per tutti coloro che sono abbonati al servizio e anche su SkyQ. Nonostante sia presto per parlarne, dal momento che non è ancora possibile stabilire l'impatto che la serie avrà sugli utenti, non è escluso che si possa progettare già una seconda stagione.